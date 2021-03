Soiten alueella ei uusia koronatartuntoja perjantaina – Vaasan sairaanhoitopiirissä 12 ja Pohjois-Pohjanmaalla 22 tartuntaa

Soiten alueella ei ole perjantaina tullut tietoon yhtään uutta koronavirustartuntaa. Torstainakaan ei tartuntoja havaittu.

Ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudelta (päivitetty 8.3.) 100 000 asukasta kohden on 28. Epidemiassa ollaan perustasolla.

Torstaina tiedotettiin mahdollisesta altistustilanteesta, joka on voinut syntyä lauantaina 6. maaliskuuta Onnibussin reitillä Jyväskylästä, lähtö kello 13.45, Kokkolaan kello 17.05.

Vaasan sairaanhoitopiiristä on löydetty viimeisen vuorokauden aikana yhteensä 12 uutta koronavirustartuntatapausta. Ilmaantuvuusluku on 76, ja alue on epidemian leviämisvaiheessa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on tullut THL:n tietojen mukaan vuorokaudessa ilmi 22 uutta tartuntaa. Sairaalahoidossa OYS:ssa on seitsemän koronapotilasta. Ilmaantuvuusluku on 58, ja Pohjois-Pohjanmaa on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa.

//uutista täydennetty 12.3. klo 16.03 Pohjois-Pohjanmaan tiedoilla ja ilmaantuvuusluvuilla//