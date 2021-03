Toholampilaiselta Pramia Plasticilta ensimmäinen Suomessa valmistettava Joutsenmerkitty muovipullo

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ensimmäinen Joutsenmerkitty muovipullo ja ensimmäinen suomalainen Joutsenmerkitty nestepakkaus tulee Pohjanmaalta ja raaka-aineet Suomen palautuspullojärjestelmästä.

Pramian kierrätysmuovista valmistetuille PET-pulloille myönnettiin juuri Joutsenmerkki tunnustuksena vähäisestä ympäristökuormituksesta. Ensimmäisenä merkin voi bongata Pramian pullottaman Hilly Red -punaviinin takaetiketistä.

Kyseessä on Pohjoismaiden ensimmäinen merkin ansainnut muovipullo.

– Olemme Pramiassa tehneet merkittäviä vastuullisuustekoja aiemminkin. Meidät on valittu maailman vastuullisimmaksi alkoholijuomatehtaaksi ja olemme myös Suomen ensimmäinen hiilipäästötön tuotantolaitos. Juomatehtaan tarvitsema sähkö saadaan omasta tuulivoimalastamme, yrittäjä Marko Mäkinen kertoo.

Joutsenmerkitysti pakattua viiniä on saatavilla noin kolmenkymmenen Alkon myymälän hyllystä ja tuotetta voi tilata kaikkiin myymälöihin.

Pramia on ensimmäinen Joutsenmerkittyjen nestepakkausten valmistaja Suomessa. Merkki löytyy yrityksen lähes koko juomavalikoiman pulloista sitä mukaa, kun juomia pakataan ja toimitetaan kauppoihin.

Useimmissa päivittäistavaroissa ja elintarvikkeissa pakkauksen osuus tuotteen ympäristökuormituksesta on suhteellisen pieni. Esimerkiksi viinin ja oluen hiilidioksidipäästöistä kuitenkin lähes puolet voi aiheutua pakkauksista.

Ympäristökuormitusta voidaan vähentää pakkausten materiaalivalinnoilla. Siksi Joutsenmerkki julkaisi nestepakkauksille omat kriteerinsä vuonna 2018.

Jos nestepakkauksen pääraaka-aine on muovi, Joutsenmerkin saadakseen sen on oltava vähintään 80-prosenttisesti kierrätysmateriaalia tai valmistettu uusiutuvista ja kestävästi tuotetuista raaka-aineista. Lisäksi on täytettävä useita muita vaatimuksia esimerkiksi tuotannossa käytettävien kemikaalien ja laadunvalvonnan osalta.

Kurikan Ilvesjoella toimiva Pramia on tiettävästi maailman ainoa juomatehdas, joka tekee omat pullonsa alusta asti itse. Omien pullojen valmistus aloitettiin jo vuonna 2004 ja kierrätysmuoviin siirryttiin vuonna 2012, kun tytäryhtiö Pramia Plasticin kierrätysmuovitehdas avattiin Toholammille.

Yhdessä päivässä laitos käsittelee noin miljoona palautuspulloa. Raaka-aine on peräisin Suomen palautuspullojärjestelmästä.

– Aloitimme kierrätysmuovikokeilut jo yli kymmenen vuotta sitten, koska meitä kiinnosti alhaisempi hiilijalanjälki. Silloin moni ei vielä aavistanut, kuinka merkittävä asia on, jos pystyy pakkaamaan tuotteensa 100-prosenttisesti kierrätysmuovista tehtyyn pakkaukseen, jonka voi tyhjänä pantillisena pullona palauttaa edelleen uudelleenkierrätykseen, Marko Mäkinen kertoo.

Pramian valikoimissa on myös maailman ensimmäinen kuohuviinille soveltuva paineenkestävä muovinen viinipullo. Kierrätysmuovista valmistettu sekin.

Omasta pullotuotannosta on ollut hyötyä myös korona-aikana: kun viime keväänä moni juoma-alan yritys alkoi valmistaa myös käsidesiä, sopivista pulloista alkoi olla pulaa. Pramialla ei ollut.