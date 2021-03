Mahdollinen korona-altistuminen Jyväskylä–Kokkola-bussivuorolla viime lauantaina – Rokotusajanvarausta porrastetaan ikäryhmittäin

Soiten alueella ei ole todettu torstaina uusia koronavirustartuntoja.

Sen sijaan mahdollinen altistustilanne on voinut syntyä viime lauantaina 6. maaliskuuta Onnibussin reitillä Jyväskylästä, lähtö kello 13.45, Kokkolaan kello 17.05.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole tällä hetkellä hoidossa yhtään koronaviruspotilasta.

Ilmaantuvuusluku 14 vuorokaudelta 100 000 asukasta kohti on 28. Koronavirusnäytteistä 0,5 prosenttia on ollut positiivisia. Koronavirustartuntoja pandemian alusta alkaen on diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 234.

Kaikki viime aikaiset tartuntalähteet on jäljitetty.

Soitesta muistutetaan, että koronavirustestiin on syytä hakeutua viipymättä lievistäkin oireista. Testiin on varattava aika, eikä drive in -testiin saa ajaa ilman ajanvarausta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositusten mukaisesti Soite painottaa koronarokotukset ikäihmisiin. Näin ollen puhelinajanvarausta porrastetaan siten, että aikoja koronarokotuksiin annetaan ensimmäisen tunnin aikana vain yli 80-vuotiaille.

Tällä hetkellä rokotukseen ovat oikeutettuja:

- Kaikki yli 75-vuotiaat Soiten alueen asukkaat sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat omaishoitajat ja iäkkäät henkilöt (yli 70-vuotiaat, esim. puoliso). Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse. Alle 70-vuotias omaishoitaja rokotetaan eri rokotteella eri päivänä.

- Riskiryhmään 1 kuuluvat 16–69-vuotiaat, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila. Varaudu todistamaan riskiryhmään kuulumisesi rokotuspaikalla. Samassa taloudessa asuvat riskiryhmäläisten läheiset tai omaishoitajat eivät ole oikeutettuja rokotukseen tässä vaiheessa.

Ajanvaraus koronarokotuksiin avataan jälleen tiistaina 16.3.2021 seuraavasti:

- Puhelinajanvaraus numerossa 06 828 7488:

klo 12–13 aikoja annetaan vain yli 80-vuotiaille.

klo 13 eteenpäin aikoja annetaan kaikille yli 75-vuotiaille sekä riskiryhmään 1 kuuluville.

Linja on avoinna niin kauan kuin aikoja on varattavissa. Muina aikoina puhelimessa kuuluu tiedote. Puhelimitse ajan voi varata myös ikäihmisen puolesta.

- Sähköinen ajanvaraus netissä Omahoito-palvelussa osoitteessa: https://soite.terveytesi.fi aukeaa kaikille rokotukseen tällä hetkellä oikeutetuille ryhmille tiistaina klo 12. Omahoito-palveluun tulee kirjautua omilla pankkitunnuksilla (tai muulla vahvalla tunnistautumisella), jolloin ajan voi varata itselleen. Ajan toisen henkilön puolesta voi varata, mikäli puolesta asioinnista on tehty sopimus.

Sähköinen ajanvaraus sujuu jouhevammin ja Soite suosittelee varaamaan ajan sitä kautta jos mahdollista. Mikäli samaan aikaan rokotetaan samassa taloudessa asuva omaishoitaja tai puoliso, tulee ajanvaraus tehdä puhelimitse molemmille.

Soite on myös aloittanut soittamaan läpi alueen yli 80-vuotiaita, jotka eivät ole vielä ottaneet rokotetta, mutta mikäli soittoa ei ole tullut, kannattaa varata aika itse tai iäkkään omaisen puolesta.

Rokotusten etenemistä alueella voi seurata Soiten koronarokotusmittarista, joka päivittyy maanantai-iltapäivisin. Lisäyksenä rokotemittarin tietoihin Soitesta todetaan, että lastensairaalassa 16–17-vuotiaista 1. riskiryhmään kuuluvista rokotettu nyt 84 prosenttia

Koronavalmiusryhmä päätti jatkaa laboratorionäytteenottopisteiden toiminnan supistamista määräaikaisesti ajalla 18.3.2021 – 17.5.2021 seuraavasti:

- Kälviän terveysasemalla labranäytteenotto kahtena päivänä viikossa aiemman kolmen sijaan.

- Teerijärven terveysasemalla labranäytteenotto kahtena päivänä viikossa aiemman kolmen sijaan.

- Alavetelin terveysasemalla labranäytteenotto yhtenä päivänä viikossa aiemman kahden sijaan.

Soiten toimintamuutokset on listattu koronasivustolla.

