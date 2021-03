Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistön kolumni: Soite kestävälle pohjalle

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten nimi muodostuu tavuista so ja te, joiden välissä oleva i-kirjain muistuttaa ihmisestä. Keskiössä on siis sote-palveluja käyttävä ihminen, niin kuin pitääkin.

Vaikka viime vuosi sujui Soitelta taloudellisesti odotettua paremmin, koronasta huolimatta, on se jo pitkään ollut taloudellisissa vaikeuksissa. Soiten palveluiden kustannustaso on saatu hilattua Suomen keskiarvoon, mutta tämäkin taso ylittää jäsenkuntien kantokyvyn. Kannuksen osalta Soiten kustannukset kasvoivat viime vuonna ennätykselliset 1,5 miljoonaa ylittäen 20 miljoonan euron rajapyykin.

Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä ja palvelutarpeet kasvavat. Siksi Soitessa on käynnistetty talouden tasapainottamisohjelma, jota parhaillaan valmistellaan osuvan nimen ”Kestävä Soite” alla. Kuluvalle vuodelle säästötavoite on viisi miljoonaa ja kaikkiaan kolmen vuoden aikana on tarkoitus säästää 11–13 miljoonaa euroa.

Kannuksen ja epäilemättä muidenkin kuntien toiveena on säilyttää riittävät lähipalvelut. Vuosien varrella alueeltamme on viety pois monia julkisia palveluja. Jäljellä olevista on syytä pitää kiinni periaatteella kerran menetetty tuskin takaisin tulee.

Kannuksen kuluvan vuoden talousarvioon on kirjattu tärkeänä tavoitteena vuodeosaston ja lääkäripalveluiden säilyminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. Kestävän Soiten iso kysymys on: voidaanko säästöjä saavuttaa toimintatapoja uudistamalla – kuten esimerkiksi digipalveluita tehostamalla ilman palvelurakenteen liiallista supistamista ja keskittämistä?

Taloutta tasapainottaessa on myös muistettava kolmannen sektorin toimijoiden tärkeä täydentävä rooli. Palvelut voidaan nimittäin ainakin joissain tapauksissa tuottaa niiden kautta Soitea tehokkaammin. Kannuksessa kolmatta sektoria edustavat muiden muassa Kitinkannus, Kannuksen Vanhustenkotiyhdistys ja kehitysvammaisten asumispalveluja tarjoava Auringonkukkakoti.

Lisäksi kuntatalouden vastuullisen hoidon kannalta olisi suotavaa, että Soiten talouden ennakointi parantuisi. Näin odottamattoman suuret lisälaskut eivät häilyisi alituisena uhkana talouden suunnittelun yllä. Soitessa tulisikin osavuosikatsausten yhteydessä tehdä myös tilinpäätösennusteet samaan tapaan kuin kunnissa tehdään. Eiväthän ne kunnissakaan aina nappiin mene, mutta ne osaltaan lisäisivät luottamusta Soiten taloudenpitoon.

Jos pitkään valmisteltu valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu, muuttaa se tilannetta. Silloin palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden (maakuntien) vastuulle. Rahoitus tulisi alkuvaiheessa valtion kautta, jos kohta alueiden verotusoikeutta selvitetään. Uudistusta odotellessa en kuitenkaan pidättelisi henkeäni, siksi pitkään sitä on vatuloitu. Nyt on joka tapauksessa oikea aika saattaa oma Soitemme taloudellisesti kestävälle pohjalle.

Jussi Niinistö

Kannuksen kaupunginjohtaja