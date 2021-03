Toholammin Lähituotemyymälän uusi avaus lähellä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin lähituotemyymälän hiljaiselo sitä ylläpitäneen Kokkotyö-säätiön konkurssin jälkeen on jäämässä lyhyeksi. Toholammin kunnan työpaja on ottanut paikan haltuun ja kuntouttava työtoiminta on alkanut jälleen pyöriä tällä viikolla. Avajaisten vuoro on lähiviikkoina, kun tilat on saatu järjestykseen ja työskentely käyntiin.

Kokkotyö-säätiö on piti Toholammin lähituotemyymälää vuodesta 2016. Se oli viimeksi auki 22. helmikuuta.

Kiinniolon aikana torin laidalla sijaitsevien tilojen vuokrasopimus on siirretty kunnalle. Lähituotemyymälä muodostaa nyt kunnan nykyisen pajatoiminnan kanssa yhden yksikön, joka toimii monipuolisena kuntouttavan työtoiminnan tarjoajana. Kunnan paja toimii myymälän lisäksi Rinnetie 3:ssa.