Jarmo Leppäsen kolumni: "Ja kaikki purnaa"

Olin päättänyt mielessäni, että en hipaissekaan kolumnissani korona-aihetta. Eihän tämä kuitenkaan niin taida mennä.

Kevät tulee ja siitä varmana merkkinä on koirankakkakirjoittelu, nyt lisänä on kasvomaskien ripottelu kauppojen läheisyyteen. Molemmat ikäviä asioita, mutta eivät ansaitse suurtakaan huomiota näinä vaikeina aikoina. Välinpitämättömyyttä ja roskaamista on ja tulee olemaan, moitimme sitä kuinka paljon tahansa.

Todellinen ongelmamme on tietenkin korona ja kaikki siihen liittyvä. Vaikka virkavalta on hoitanut maamme asioita hyvin, niin purnaamista piisaa. Verrokiksi kelpaa Ruotsin tai Viron tilanne.

Vaalien siirtäminen aiheutti ison keskustelun, vaikka tavoite on ihmisten suojeleminen. Varmaankin sairaanhoidon kapasiteettia ja ihmishenkiä säästyy kahden kuukauden aikalisän johdosta. Rajoitustoimet muualla Euroopassa ovat huomattavasti laajemmat, mellakoita niitä vastaan nähdään suurissa kaupungeissa. Rokotusvastaisuutta ja valeuutisia levitetään, tutkittua tietoa epäillään.

Purnausta tulee siitä, ettei tehdä tarpeeksi ja sitten kun tehdään on se väärin. Väärin sammutettu tämäkin tulipalo. Palo kuitenkin jatkuu ja on täyden palamisen vaiheessa, kaikki tulee tehdä mitä voidaan. Olemme osamme saaneet täälläkin, vaikka toistaiseksi kaikki on kohtuullisen hyvin.

Tylsäähän tämä on, mutta se on vain hyväksyttävä. Hyväksyttävä ja odotettava sillä kesää kohti näkyvissä on paremmat ajat. Sinuhe egyptiläisen Kaptahia lainatakseni: varmuus on parasta sillä huomisesta ei kukaan tiedä.

Olen taipuvainen ajattelemaan, että purnaus on oman minän puolustuskeino pahaa oloa vastaan. Joidenkin osalta purnaus on mennyt pahasti yli. Henkilöön kohdistuvaa alatyylistä parjausta esiintyy joka tasolla, eikä se enää itsesuojelulta todellakaan vaikuta. Jollain tavalla, jota en pysty perustelemaan, yhdistän koulukiusaamisen ja jopa Koskelan traagiset tapahtumat vallalla olevaan ahdistukseen.

Työhuoneen ikkunasta näen talitinttien käyvän ruokailemassa, oravakin päivittäin. Naakat ja harakat myös, jäniksen jälkiä takapiha täynnä. Lumikasat ovat ennätykselliset mutta aurinko jo lämmittää. On hienoa nähdä hiihtostadionin parkkipaikat ovat täynnä autoja ja luistinradat kovassa käytössä. Ulkoliikunta on nyt paikallaan.

Jarmo Leppänen