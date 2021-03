Himangalla hiihdettin lumimyräkässä, HU:n Juuso Mattila kolmea sekuntia voittajasta – Katso kuvat kisoista!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Himangalla hiihdettiin lauantaina Keski-Pohjanmaa Cupin perinteisen tyylin osakisa ja PM-mestaruushiihdot. Märkä lumi ja tuuli tekivät kelistä haastavan.

Miesten voiton vei Pohti Ski Teamin Miika Kinnunen. Kotimaisemissa hiihtänyt Himangan Urheilijoiden Juuso Mattila jäi vain muutaman sekunnin Kinnusesta ja oli toinen. M20-sarjassa HU:n Jaakko Mattila otti voiton.

Naisten voitto meni Team Skiersin Roosa Juuskalle. HU:n Henna Rautiainen oli kolmas.

HU:n hiihtäjistä kolmen sakkiin ylsivät myös toiseksi tulleet Eemeli Aarnio (P10), Assi Hakala (T16) ja Santeri Mäkelä (M20) sekä kolmanneksi hiihtänyt Aapo Mattila (P10).

Ainoana Kannuksen Uran värejä edustanut Oliver Lastikka oli P12-sarjassa toinen.

Ikämiehissä Toholammin Urheilijoiden Juhani Jämsä voitti M70-sarjan ja toiseksi tuli Lohtajan Veikkojen Reijo Lukkarila. M60-sarjassa toiseksi tuli Himangan Roiman Matti Lehtinen.

Himangan Urheilijain hiihdot 6.3.2021

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Perinteinen

T10, 2 km (11): 1) Eerikäinen Lilli, RP, 10.27,1, 2) Vuollet Kaisla, Sotkamon Jymy, 11.34,1, 3) Kanala Ansa, HT, 11.38,7, 4) Lakanen Aada, KV, 11.45,3, 5) Pietilä Eeda, KV, 11.49,1, 6) Kola Essi, KP-V, 11.51,1, 7) Grannas Amanda, IF Brahe, 11.57,9, 8) Pesola Aada, KP-V, 12.53,7, 9) Harmaala Iida, HK, 13.16,6, 10) Paavola Elsa, KP-V, 13.21,1, 11) Aarnio Matilda, HU, 15.58,6.

P10, 2 km (9): 1) Kähtävä Atte, KaJu, 10.13,5, 2) Aarnio Eemeli, HU, 10.29,4, 3) Mattila Aapo, HU, 10.59,0, 4) Kyösti Eino, HU, 11.00,7, 5) Kähtävä Emil, KaJu, 11.11,1, 6) Rahja Oliver, KaJu, 11.15,5, 7) Tiitto Luukas, HK, 12.16,7, 8) Seppänen Jonne, Kempeleen Pyrintö, 12.16,9, 9) Lindell Leevi, HU, 12.33,9.

T12, 3 km (14): 1) Parkkila Emma, RP, 10.44,6, 2) Kopa Scarlett, PyPo, 11.18,5, 3) Nisula Venla, RP, 11.58,2, 4) Hietala Liina-Maija, KP-V, 12.03,5, 5) Forsman Ellinor, IF Minken, 12.20,3, 6) Kanala Mette, HT, 12.44,0, 7) Aarnio Ronja, HU, 12.44,4, 8) Paloranta Siiri, RP, 12.54,5, 9) Pesola Ella, KP-V, 13.12,6, 10) Paavola Iida, KP-V, 13.24,4, 11) Niinikoski Lyyli, KV, 13.26,4, 12) Tiitto Sandra, HK, 13.51,2, 13) Ruusunen Susanna, HU, 14.34,1, 14) Nybacka Ninni, HK, 14.53,9.

P12, 3 km (12): 1) Latomaa Matias, VU, 10.42,1, 2) Lastikka Oliver, KU, 11.13,8, 3) Järviluoma Ukko, NU, 11.20,8, 4) Kokkoniemi Paavo, HK, 11.21,3, 5) Rautio Leo, NU, 11.23,0, 6) Vuotila Jaakko, HU, 12.42,8, 7) Heiskanen Pessi, NU, 12.42,9, 8) Rautakoski Atte, KaJu, 12.50,4, 9) Klemets Jakob, IK Falken, 12.58,2, 10) Järviluoma Ohto, NU, 13.06,4, 11) Vuotila Lauri, HU, 14.03,6, 12) Mikkola Nooa, VU, 16.03,9.

T13, 3 km (9): 1) Aho Laura, RP, 10.03,1, 2) Grannas Wilma, IF Brahe, 10.33,6, 3) Syrjä Alma, Kinnulan Kinuski Team, 11.31,6, 4) Kivistö Klaara, KaJu, 11.52,3, 5) Herronen Tessa, KV, 12.02,8, 6) Kleemola Mette, KV, 12.46,6, 7) Kiiskilä Iina, KV, 12.57,1, 8) Rautaoja Meeri, KV, 13.26,0, 9) Eerikäinen Laura, RP, 13.27,5.

P13, 3 km (7): 1) Ahlvik Tony, IK Falken, 10.04,6, 2) Wikblom Sander, IF Minken, 10.11,7, 3) Kock Arvid, IK Falken, 10.15,7, 4) Heiskanen Onni, NU, 10.29,9, 5) Ahola Eetu, HK, 11.08,0, 6) Asplund Alvar, IK Falken, 11.59,5, 7) Knuutila Miro, YK, 12.37,8.

T14, 3 km (6): 1) Junnikkala Alma, KaJu, 10.06,3, 2) Svenlin Alva, IF Åsarna, 10.35,9, 3) Heikkilä Anna, KV, 10.38,4, 4) Oja Lotta, KaJu, 10.40,5, 5) Savelainen Iiris, HK, 11.03,6, 6) Liljeqvist Agnes, IK Falken, 11.17,1.

P14, 5 km (7): 1) Paaso Aatu, SS, 15.21,9, 2) Auvinen Miro, IF Brahe, 15.42,2, 3) Klemets Emil, IK Falken, 16.21,5, 4) Kallio Santeri, KV, 16.32,3, 5) Tytärniemi Jani, HK, 16.46,2, 6) Hietala Elmeri, KP-V, 17.12,2, 7) Junkkila Henri, KV, 18.58,2.

T15, 5 km (2): 1) Jakobsson Signe, Norrvalla Ski Team, 15.02,8, 2) Haikara Meea, RP, 17.05,6.

P15, 5 km (5): 1) Rahja Oscar, KaJu, 13.50,2, 2) Wikblom Melker, IF Minken, 14.20,3, 3) Törnvall Tuukka, KaJu, 14.23,7, 4) Syrjä Tatu, Kinnulan Kinuski Team, 14.57,0, 5) Porvari Juho, KV, 15.23,8.

T16, 5 km (8): 1) Leppälä Peppi, RP, 14.42,9, 2) Hakala Assi, HU, 15.11,4, 3) Vuollet Sanni, KaJu, 15.12,0, 4) Vuollet Katriina, KaJu, 15.56,0, 5) Koivisto Miina, SS, 16.05,7, 6) Oja Alissa, HU, 16.25,0, 7) Kukkola Sara, SS, 16.53,9, 8) Lakanen Inka, Perhon Kiri, 17.36,5.

P16, 8 km (5): 1) Leskelä Valtteri, HK, 22.26,3, 2) Himanka Kalle, KaJu, 22.31,3, 3) Paaso Kaapo, SS, 22.46,1, 4) Heiskanen Aapo, NU, 23.01,8, 5) Liljeqvist Isak, IK Falken, 23.15,4.

M70, 5 km (2): 1) Jämsä Juhani, TU, 16.01,0, 2) Lukkarila Reijo, LoVe, 16.37,6.

M65, 5 km (2): 1) Haapaniemi Teijo, RP, 15.30,0, 2) Lappalainen Kai, PyPo, 15.30,7.

M60, 5 km (3): 1) Roimas Heikki, KT, 15.03,8, 2) Lehtinen Matti, Roima, 15.16,5, 3) Kumpusalo Juhani, NU, 15.23,3.

M55, 5 km (7): 1) Ojala Jukka-Pekka, Finlandia Hiihtoteam, 13.45,2, 2) Parkkonen Ismo, IF Åsarna, 13.53,3, 3) Still Patrik, IF Brahe, 14.26,8, 4) Sikkilä Jari, SS, 15.24,8, 5) Stenman Ulf, IF Åsarna, 15.47,8, 6) Puutio Tuure, LoVe, 15.52,3, 7) Lehtinen Tapio, Pietarsaaren Hiihtäjät, 18.02,4.

M50, 5 km (4): 1) Törnvall Simo, KaJu, 14.02,3, 2) Svenlin Sören, IF Åsarna, 14.18,8, 3) Moilanen Vesa, YK, 14.26,2, 4) Niskakoski Jari, RP ICR 352.4.1.1, 16.22,6.

N45, 5 km (2): 1) Suni-Kähtävä Marika, KaJu, 16.31,2, 2) Myrevik-Svenlin Ulrika, IF Åsarna, 16.39,4.

N40, 5 km (2): 1) Stenman Malin, IF Brahe, 16.04,3, 2) Junnila Anu, Kempeleen Pyrintö, 16.33,6.

N20, 5 km (2): 1) Konu Eerika, KV, 14.38,1, 2) Peltola Aada, Visa Ski Team Kemi, 16.03,0.

N18, 5 km (7): 1) Vuollet Iida, KaJu, 14.32,2, 2) Haukilahti Iida, VU, 14.49,4, 3) Vuollet Alisa, KaJu, 15.23,6, 4) Kukkola Jenni, SS, 16.04,6, 5) Syrjä Viivi, Kinnulan Kinuski Team, 16.36,5, 6) Alatalo Noora, AV, 16.51,5, 7) Asiala Ruut, TU, 21.11,9.

M45, 10 km (2): 1) Paaso Hannu, SS, 26.22,8, 2) Hyttinen Tommi, Saloisten Salama, 27.12,2.

M40, 10 km (2): 1) Knuutila Roni, YK, 26.24,2, 2) Mökkönen Jussi, YK, 27.45,5.

NYL, 10 km (3): 1) Juuska Roosa, Team Skiers, 28.52,9, 2) Säilynoja Miia, Team Skiers, 29.41,1, 3) Rautiainen Henna, HU, 31.59,2.

M18, 10 km (3): 1) Oja Jirka, KaJu, 26.29,0, 2) Harjuhaahto Antti, Team Skiers, 28.19,2, 3) Leppälä Jimi, YK, 28.49,8.

MYL, 15 km (7): 1) Kinnunen Miikka, Pohti Ski Team, 36.11,8, 2) Mattila Juuso, HU, 36.14,9, 3) Sulkakoski David, IK Falken, 37.28,5, 4) Harju Iiro-Mikko, Pohti Ski Team, 37.30,3, 5) Korhonen Matti, HK, 38.18,8, 6) Mannila Eero, Taivalkosken Metsä-Veikot 85, 38.47,0, 7) Ranto Tuomas, Team Skiers, 41.14,0.

M20, 15 km (3): 1) Mattila Jaakko, HU, 39.01,9, 2) Mäkelä Santeri, HU, 40.11,5, 3) Rahja Jussi-Matti, KaJu, 41.08,5.