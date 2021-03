Pohjanmaan Kokoomus: Kuntavaalien siirto on oikeusministeriön ja hallituksen tekemättömyyden tulos

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan Kokoomus pitää vaalien siirtämistä suurena epäonnistumisena oikeusministeriöltä ja hallitukselta.

– Oikeusministeriö on viestinyt jo viime syksynä olevansa valmis järjestämään vaalit kaikissa tautiolosuhteissa. Totuus on kuitenkin tänä päivänä ihan toinen ja kuntavaalia siirretään muutama päivä ennen ehdokasasettelun päättymistä, he sanovat tiedotteessa.

Kiihtyvän koronatilanteen myötä puoluesihteerit ovat pakotettuja esittämään vaalien siirtämistä. Käytännössä tämä kokoomuslaisten mielestä tarkoittaa sitä, että hallitus ja virkamiehet ovat todenneet olevansa kykenemättömiä järjestämään turvallisia vaaleja huhtikuussa.

– Kokoomus on esittänyt useita keinoja vaalien järjestämiseksi. Yhtenä esimerkkinä on mainittu ennakkoäänestysajan pidentäminen, jolla olisi mahdollistettu useamman karanteeniin määrätyn äänioikeuden käyttäminen. Valitettavasti kokoomuksen ehdotuksista ei olla oltu kiinnostuneita, Pohjanmaan Kokoomuksen puheenjohtaja Jesse Luhtala sanoo.

Pohjanmaan Kokoomuksen mukaan hallituksella on vastuu huolehtia demokratian toimivuudesta myös kriisissä, sillä samalla mitataan myös kansalaisyhteiskunnan kestävyyttä.

– Hallitus on epäonnistunut. Ei ole suunnitelmaa äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuuden takaamisesta, vaikka aikaa on ollut ja tilanteen kehittyminen tiedossa. Lopputulos ei kestä päivänvaloa, Luhtala kritisoi.

Pohjanmaan Kokoomus vaatii, että oikeusministeriö selvittää toimettomuuden syyt ja varmistaa vaalien toteutumisen kesäkuussa.

– Toistamiseen vaaleja ei voi siirtää, vaan ne on voitava käydä uuden aikataulun mukaisesti, he toteavat.

Kokoomuslaiset sanovat olevansa valmiita käymään vaalit, järjestettiin ne huhti- tai kesäkuussa.

