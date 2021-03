Koskelan uhria muistettiin mm. Himangalla ja Kannuksessa – Kynttilöitä tuotiin illala tasaiseen tahtiin

Helsingin Koskelan surman uhria muistettiin kynttilöinperjantaina. Kynttilöitä sytytettiin näkyvillä paikoilla illalla eri puolilla Suomea.

Uhrin muistoa kunnioitettiin myös Lestijokilaaksossa ainakin Himangalla ja Kannuksessa sytyttämällä muistokynttilöitä. Kynttilät symboloivat sitä, ettei kiusaamista koskaan tule hyväksyä.

Himangalla kokoonnuttiin S-marketin, kirkon ja pankin välisellä torialueella sytyttymään kynttilöitä ja Kannuksessa kynttilän saattoi viedä tapulin portaille.

Koskelan surma tapahtui Helsingissä joulukuun alussa 2020. Rajua väkivaltaa sisältänyt, kuohuttava henkirikos kohdistui 16-vuotiaaseen poikaan. Tämän tuttavapiiriin kuulunutta poikakolmikkoa syytetään murhasta. Tapausta käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Himangan Raumankarin koulun vanhempainyhdistyksen varapuheenjohtaja Reet Einla on yksi muistotapahtuman aktiiveista.

– Koulukiusaamisesta puhutaan jatkuvasti, jokainen on sitä jossain määrin omalla kohdalla kokenut. Osa meistä on joutunut tämän takia käymään pitkän matkan, jotta löytää tasapainon elämään. Jotkut on joutunut turvautumaan ammattilaisen apuun. Osa on vielä matkalla.

Einla on itsekin kokenut koulukiusaamista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Omalla kohdallani olen itse ollut koulukiusattu ja esikoisemme joutui pitkään koulukiusaaminen uhriksi. Kun lapsemme vaihtoi viidennellä luokalla koulua, kiusaaminen yritti seurata perässä. Vielä ammattikoulun puolella sama mörkö yritti hyökätä uudestaan. Kuitenkin Raumankarin koulussa ja ammattikoulupuolella kiusaamisen saatiin loppumaan hyvin nopeasti, sen ilmaannuttua, Einla sanoo.

Koulukiusaaminen vaikuttaa koko perheen hyvinvointiin ja on hyvin raskas taakka kantaa.

– Vastuu on aina aikuisella sekä koulun puolella että kotona. Raumankarin koulussa oppilaat on vapaehtoisesti ottaneet vastuun. Kiitos ja kumarrus teille ihanat tukioppilaat.

Koulukiusaamisesta puhumista ei saa lopettaa ennen, kun on löytynyt oikeat ratkaisut. Peruskoulu on pakollinen kaikille ja sen pitää olla turvallinen ja peloton jokaiselle koululaiselle.

– Koti-koulu –yhteistyö pitää olla saumaton. Asioista pitää saada puhua ja kaikki osapuolet pitää tulla kuulluksi. Pitäkää huolta toisistanne ja itsestänne. Välitetään ja pidetään meidän jälkikasvu turvassa.