Kokkola

Yle Keski-Pohjanmaan mukaan torstai-iltana on valokaapeliin tullut vika, joka vaikuttaa laajasti Keski-Pohjanmaan alueella ja haittaa vielä perjantaina muun muassa Soiten toimintaa. Osa yksiköistä on ollut ilman verkkoyhteyttä, mikä on aiheuttanut hidastuksia. Nettiyhteys on toiminut tilapäisin järjestelyin.

Runkoverkon valokaapelivika vaikuttaa Kannuksessa, Lohtajalla, Kälviällä, Ullavassa ja paikoin Kokkolassa.