Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Lyijykynän voimalla kohti kunnallisvaaleja

Jos oli Kannuksessa tulossa muutenkin mielenkiintoiset vaalit, niin aina vaan mielenkiintoisemmaksi menee. Maaliskuu maata näyttää ja hankien lomasta pilkahti esille myös Kannus-ryhmä. Eihän ryhmä nyt aivan yllätyksenä tullut, sillä tämäntyyppistä poliittisesti puolueetonta ryhmittymää on osattu odottaa.

Kun Kannuksessa on puolueiden aktiiveja puhutellut, yhdelläkään ei ole aikomusta tavoitella vähemmän valtuustopaikkoja kuin nyt jo on. Itse asiassa aika moni haluaisi paikkamäärää lisätä, jopa tuntuvasti. Siinä kohtaa tullaan pieneen ongelmaan, kun Kannuksessakin valtuustopaikkoja on edelleen se 27. Joku tai jotkut joutuvat pettymään.

Toholammilla valtuustopaikkojen suhteen edetään vastavirtaan. Vaikka kunnan asukasmäärä putosi alle 3000, valtuustopaikkoja lisättiin kahdella. Nyt Toholammille haetaan siis 19 valtuutettua. Ihan logiikka ei tässä aukene, mutta varmasti tällä saadaan kaksi viimeisillä suhdeluvuilla sisäänpääsyttä tyytyväiseksi. Ketkä nämä ”säälipaikat” saa, se tiedetään toivottavasti 18. huhtikuuta. Paitsi, että ei välttämättä tiedetä. Viimeksi Toholammilla ratkottiin valtuustopaikkoja arvan voimalla, kun äänet olivat menneet tasan. Pienestä se on joskus kiinni, sujuiko vaalit henkilökohtaisesti hyvin vai hyvin huonosti.

Oma lukunsa oli Kalajoella, jossa Aulis ”Senaattori” Vuotila jäi ilman ennakkoääniä. Tai siis ei jäänyt, vaan ennakkoäänet menivät eri henkilölle kuin olisi pitänyt. Viime Lestijoen voi kaivaa esiin ja lukea Tomujoen miehen värikkään kertomuksen tapauksesta. Se ei jättänyt ketään kylmäksi. Tapaus ei varsinaisesti lisänyt luottamusta äänteenlaskentaan.

Sitä joskus ihmettelee yön pimeinä tunteina, että miten voi olla mahdollista, ettei Suomessa saada tehtyä digiloikkaa äänestyksessä. Pidämme kuitenkin itseämme jonkun sortin edelläkävijänä digitaalisissa ratkaisuissa. Mutta ei. Ollaan perustettu työryhmiä ja on jopa kokeiltu nettiäänestämistä. Lopputulos on ollut synkkä. Liian hapokasta, ei saada toimimaan Suomessa. Tietoturvallisuusriski on se taikasana, jolla saadaan moni hanke torpattua ja suut hiljaiseksi. Viro on muuten tässä nettiäänestämisessä edelläkävijä. Voisikohan sieltä kaivaa tietotaitoa meillekin?

On se muuten kumma, että kaikki hoidetaan nykyisin tietoturvallisuusriskeistä huolimatta netin kautta reseptin uusimisesta lähtien. Mutta nettiäänestys on se, jossa yhteiskunta haluaa pysyä kiinni kampakeraamisessa ajassa. Ei ole hetkeen tarvinnut lyijykynää muissa yhteiskunnan palveluissa.