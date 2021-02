Soiten koronanyrkki kokoontuu perjantaina puolilta päivin päivittämään ja vetämään yhteen alueen koronarajoitukset.

Toistaiseksi Soiten alue on todettu olevan koronan suhteen perustasolla. Torstaina ilmeni uusia koronatartuntoja, jotka eivät liity suoraan mihinkään ennalta tunnettuun tartuntaketjuun.

– Se on erittäin huolestuttavaa, että koronatartuntoja joita ei pystytä suoraan liittämään mihinkään tiedossa olevaan tartuntaketjuun, on alueellamme näinkin useita. Se saattaa olla merkki siitä, että alueellamme on tartunnankantajia, jotka eivät ole tietoisia tartunnan saamisesta. En missään nimessä sulje pois sitä vaihtoehtoa, että myös Soiten alue nousisi kiihtymisvaiheeseen hyvinkin pikaisesti, sanoo infektioylilääkäri Marko Rahkonen.

Rajoitukset ovat erilaiset kiihtymisvaiheessa olevilla alueilla verrattuna perustasolla oleviin alueisiin. Onko vaarana se, että rankemmin rajoitetuilta alueilta tulee väkeä Keski-Pohjanmaalle bilettämään?

– Jos ympäriltämme koko muu Suomi sulkeutuu, ilman muuta riskit sille, että juhlinta siirtyy alueelle on olemassa. Työssäkäyntialue on tiedossa ja nämä riskit on tiedostettu, kertoo Rahkonen.

Soiten alueelle rantautunut muuntovirus ei ole infektioylilääkärin mukaan suurin uhka.

– Niin kutsuttu Skellefteånketju, jonka kautta on Soiten alueella todettu 11 tartuntaa, on sammumaan päin. En sitä pidä suurimpana uhkana. Hankalinta ovat tartuntaketjut, joita ei ole tavoitettu. Nyt on kaikista tärkeintä se, että kaikkia kontakteja tulee välttää. Mitä vähemmän olemme kontaktissa toisiimme, sitä paremmin saamme vältyttyä virukselta. Ei tehdä kauppareissuista sosiaalisia tapahtumia, tehdään ostokset ja mennään kotiin. Kontaktit voi ottaa puhelimitse, kannustaa infektioylilääkäri.