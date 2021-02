Toholampi Soi nyt verkossa – Edes korona-aika ei keskeytä pitkäaikaisinta toholampilaista konserttiperinnettä

Toholampi

Edes korona-aika ei keskeytä pitkäaikaisinta toholampilaista konserttiperinnettä. Jo usean vuosikymmenen ajan aina helmikuussa järjestetty Toholampi Soi -konsertti kuullaan ja nähdään tänä vuonna kuitenkin vain verkossa.

Ensi sunnuntaina (28.2.) ensiesityksensä saavassa konsertissa kuullaan perinteiseen tapaan lamppilaisia sävellyksiä, mutta mukana on myös muuta musiikkia. Uusia kappaleita on luvissa Veikko Päivärinnalta ja Mika Jämsältä. Pitäjän haitarinsoiton vanhempi valtiomies Päivärinta esittää yhä itse omat sävellyksensä, Jämsän instrumenttina on rautalankayhtye Eldanka.

Kokeneempaa esiintyjäkaartia edustaa myös Antti Jämsä, joka on noussut lavalle lamppilaisia viihdyttämään jo kahdeksalla vuosikymmenellä. Hieman toisenlaista laulumusiikkia konsertissa tarjoaa sopraano Iiris Rautiola, joka tunnetaan lähinnä pitäjän kanttorina mutta hän on viimevuosina myös opiskellut laupedagogiikkaa.

Mukana on myös mielenkiintoinen arkistojen aarre. Minna Lankinen on penkonut Kansanrunousarkistosta sinne Toholammilta taltioituja pelimannisävelmiä. Konsertissa kuullaan yksi kappale Akseli Raatikaisen ohjelmistosta. Jonna ja Minna Lankinen soittavat myös toisen lamppilaisen pelimannin Juho Ylikorven musiikkia.

Toholampi Soi -konsertti on katsottavissa TohoTube YouTube-kanavalla.

Konsertin löytää myös mm. kunnan nettisivujen kautta.