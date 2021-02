Johanna Prokkola aloitti Kannuksen kaupungin vs. hyvinvointipäällikkönä helmikuun alussa: "Kannuksessa on monipuolista vapaa-ajan tarjontaa"



Johanna Prokkola on aloittanut helmikuun alussa Kannuksen kaupungin vs. hyvinvointipäällikkönä. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri kulttuuripolitiikan maisteriohjelmasta Jyväskylän yliopistosta.