Kannuslaisen Ari Tiittasen (kok.) mielipide: "Yritysmyönteisyyden on pakko lisääntyä"



80-luvulla Kannus oli positiivisessa vireessä, oli muuttovoittoa ja vireää yritystoimintaa. Teollisuus on säilynyt melko ennallaan, kuljetustoiminta on vireää, logistiikka kaupungissa on hyvä.