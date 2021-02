Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lestijärven rannalla sijaitsevan kesämökkikiinteistön tontilla on tapahtunut jätevesivahinko, jonka vuoksi Pikku-Kannuksen vedenottamo on toistaiseksi pois käytöstä ja vesi otetaan alueelle seuraavasta vedenottamosta.

Tällä hetkellä ei pidetä todennäköisenä, että jätevettä olisi valunut Pikku-Kannuksen vedenottamolle päin, joten kyse on varotoimenpiteestä. Pikku-Kannuksen vedenottamosta on varmuuden vuoksi otettu mikrobinäytteet, joita tutkitaan. Vedenkäytölle ei ole rajoitteita.

Pikku-Kannuksen ja Sammalisniemen välissä tapahtunut jätevesivahinko havaittiin perjantainaamuna. Viranomaiset arvioivat, että tyhjillään olleen mökkikiinteistön viemärin takaiskuventtiili oli rikkoutunut kovien pakkasten vuoksi, minkä johdosta siirtoviemäristä on päässyt tunkeutumaan jätevettä kiinteistön kaivoon. Kaivo on täyttynyt ja jätevettä on päässyt valumaan ympäristöön ja ojaa pitkin järveen.

Vahingon alkamisajasta ei ole tarkkaa tietoa, mutta Lestijärven ympäristösihteerin Mirva Vilppolan mukaan vettä on päässyt valumaan maastoon jo jonkin aikaa. Jätevesimäärä on kuitenkin pieni järven kokonaiskuormitukseen nähden.

Asiasta tehtiin heti perjantaina viranomaisilmoitus ELY-keskukselle sekä ympäristöterveysvalvonnalle ja tapausta hoidetaan viranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

Alueella voi olla hajuhaittaa. Järven jäällä oleva hiihtolatu on vedetty vahinkoalueella kauemmaksi rannasta.