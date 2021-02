Ampumavälikohtaus sunnuntaina yksityisasunnossa Toholammilla – Poliisi tutkii tapausta henkirikoksen yrityksenä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sunnuntai-iltana 21.2. sattui ampumavälikohtaus yksityisasunnossa Toholammin keskustassa. Yksi henkilö loukkaantui mutta ei vakavasti. Poliisi tutkii tapausta henkirikoksen yrityksenä.

Poliisi on vaitonainen ampumavälikohtauksen yksityiskohdista. Tapauksen tutkinnanjohtajana toimiva rikoskomisario Kristina Boholm Pohjanmaan poliisilaitokselta ei kommentoi, paljonko ampumatapauksessa on ollut osallisia tai montako laukausta on ammuttu.

//23.2. kello 11.37 Päivitetty juttua.