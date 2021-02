Keski-Pohjanmaalle suunnitellaan 38 uutta luonnonsuojelualuetta valtion maille – Lausuntoja saa antaa helmikuun loppuun saakka



Next

Vetelissä ympäristöministeriön asetuksella suojeltaisiin valtion omistamaa aluetta Sulkaharjussa. Luonnonsuojelulaissa määritellään, että näillä alueilla metsästäminen on kiellettyä. Alueiden hyödyntäminen retkeilyyn jokamiehenoikeuksilla on kuitenkin jatkossakin sallittua.

Vetelissä ympäristöministeriön asetuksella suojeltaisiin valtion omistamaa aluetta Sulkaharjussa. Luonnonsuojelulaissa määritellään, että näillä alueilla metsästäminen on kiellettyä. Alueiden hyödyntäminen retkeilyyn jokamiehenoikeuksilla on kuitenkin jatkossakin sallittua.

Keski-Pohjanmaalle on tarkoitus perustaa yhteensä 38 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 15 027 hehtaaria. Näistä valtioneuvoston asetuksella perustettaisiin 22 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 14 520 hehtaaria.