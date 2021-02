Kannuksessa on nyt todettu 21 koronavirustartuntaa, neljä tartuntaa keskiviikkona ja torstaina – Uudet tartunnat liittyvät Skellefteån tartuntaketjuun

Kannuksessa on todettu keskiviikkona ja torstaina neljä uutta koronavirustartuntaa. Se käy ilmi tuoreimmasta THL:n tartuntatautirekisteristä. Nyt Kannuksen tartuntamäärien kokonaisluku on 21. Soiten alueella eniten tartuntoja on Kokkolassa (62), Kruunupyyssä (43) ja Kaustisella (27). Toholammilla on tartuntoja on alle 5, Lestijärvellä 7 ja Reisjärvellä 13.

Kalajoella tartuntoja on todettu 24, Sievissä 25 ja Ylivieskassa 77.

Uudet tartunnat liittyvät Skellefteån tartuntaketjuun. Skellefteån ketjusta on Soiten alueelle tullut 15 tartuntaa sekä 8 jatkotartuntaa, eli yhteensä 23 tartuntaa. Tähän mennessä näistä yhdeksän on varmistunut koronaviruksen brittimuunnostartunnoiksi.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

//juttua päivitetty tuoreimmilla tiedoilla, yhden sijaan Kannuksessa neljä tartuntaa viime päivien aikana//