Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Tuulivoimapuistojen jokilaakso – yli 200 tuulivoimalaa pyörii kohta Lestijokilaaksossa

Kannuksen Kuuronkallion 14 voimalan tuulivoimapuisto on vasta alkusoittoa Lestijokilaaksossa, jos ja kun kaikki Lestijärvelle, Toholammille, Kannukseen ja Himangalle suunnitteilla olevat tuulivoimapuistot näkevät päivänvalon.

Lestijärven 72 tuulivoimalan nytkähti eteenpäin, kun energiayhtiö OX2 ja rakennusyhtiö YIT solmivat kaupan Suomen suurimman tuulivoimahankkeen toteuttamisesta Lestijärvelle.

Lisäksi Toholammille on tulossa suurin piirtein saman verran tuulivoimaloita eli noin reilu 70, joista osa tulee olemaan Lestijärvenkin puolella. Mutkalammin tuulipuistoon on tulossa 76 voimalaa, joista 44 on Kannuksen puolella ja loput Kalajoen ja Kokkolan alueilla.

Kun noita kaikkia ynnäilee niin yli 200 tuulivoimalaa nousee Lestijokilaaksoon ja sen välittömään läheisyyteen. Noilla määrillä voidaan puhua tulevaisuudessa Suomen tuulivoimajokilaaksosta.

Viime vuonna Kalajoki sai kiinteistöveroina 1,59 miljoonaa euroa 64 tuulivoimalasta. Se oli eniten koko Suomessa. Lestijärven kohta eläköityvä kunnanjohtaja Esko Ahonen arvioi, että Lestijärvi saa jatkossa tuulipuistoista kiinteistöveroa vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa.

Oli nyt tuulivoimasta mitä mieltä tahansa, verotulot niistä ovat todella suuria. Ei nyt äkkiseltään tule mieleen mitään muuta tapaa saada noin paljon rahaa, jos ei Eurojackpotissa ala onni kuntia suosimaan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Rahalle löytyy ihan varmasti tarpeellisia kohteita jokaisessa kunnantuvassa. Näin vaalien alla etenkin.

Sekin täytyy selkeästi todeta, että maisema muuttuu peruuttamattomasti tuollaisen myllymäärän edessä. Jo 14 tuulimyllyä hallitsee Kannuksen ja Toholammin välistä maisemaa. Kauneus on sitten katsojan silmissä. Kyllähän se vuotuinen miljoonapotti auttaa ainakin kunnassa sietämään maiseman muutosta.

Toki ihminen on muokannut maisemaa aina. Aikanaan puhelinlangat ja sittemmin suuret voimalinjat tulivat halkomaan maisemaa. Aika harva niihin enää kiinnittää huomiota. Toki tuulivoimalat ovat kooltaan aivan eri mittaluokassa.

Sekin on selvää, että puhetta tulee riittämään tästä aiheesta jatkossakin. Hyvä niin, ja vuoropuhelussa myös Lestijoki-lehti haluaa olla vahvasti mukana! Tartu kynään, olet sitten puolesta tai vastaan.