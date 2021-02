Jukka Anias

Koronaviruksen brittimuunnosta on nyt myös Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella.

Skellefteån tartuntaketjuun liittyvät positiiviset koronanäytteet ovat analysoitavana muuntoviruksen osalta THL:ssä ja nyt neljä niistä on varmistunut koronaviruksen brittimuunnostartunnoiksi.

Skellefteåssa sijaitsee Northvoltin laaja akkutehdastyömaa, jolla työskentelee useita suomalaisia. Kyseisellä tehtaalla on todettu runsaasti koronatartuntoja ja myös viruksen pelättyä, herkemmin tarttuvaa brittimuunnosta.

– Tämä oli periaatteessa odotettua, koska on ollut jo toista viikkoa tiedossa, että Skellefteåssa on tätä virusta. Ketjua on koko ajan käsitelty sillä tavoin kuin se olisi tätä brittivarianttia, Soiten infektioylikääri Marko Rahkonen kertoo.

Perjantaina Soite kertoi yhdestä uudesta tartunnasta, joka sekin on peräisin Skellefteåsta.

Skellefteån ketjusta on Soiten alueelle tullut yhteensä 15 tartuntaa, kun jatkotartunnat lasketaan mukaan. Tartunnan saaneet on asetettu nopeasti karanteeniin ja altistukset ovat tapahtuneet perhepiirissä.

Koronarokotukset laajenevat ensi viikolla Soiten alueella alle 70-vuotiaisiin riskiryhmään 1 kuuluviin henkilöihin. Ensi vaiheessa rokotetaan tästä ryhmästä Soitessa kontrollissa olevia henkilöitä (kuten elinsiirto- ja syöpäpotilaita).

Heihin otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä puhelimitse ja sovitaan rokotusaika. Näin on mahdollista toimia, koska rokotettavien määrä on suhteellisen pieni.