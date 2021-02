Varamiehen pakina vaalien alla: "Vaalivilua"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mies liikkui pimeän rajalla ja näytti hakevan jotain kadonnutta. Tarjosin otsalamppuni kirkkautta avuksi ja kysyin, mikä on hukassa.

– Puolue.

– Mutta sinähän olet kaupunginvaltuustossa.

– Työt ovat kesken. Halusin antaa edelleen kokemukseni, näkemykseni ja taitoni yhteiseen käyttöön. Työni ja niiden hedelmät eivät ole vähäiset ja omissa asioissa menestyminen tuskin antaa avutonta kuvaa. Esitin puolueelle, että minut otettaisiin ehdokaslistalle. Näin kävi.

Mies käänsi minulle selkänsä ja viittasi laskeneen auringon punaiseen juovaan. Sanoja ei käytetty ja viittomakielen tulkinta on omaani. Kuntavaalit odottavat taivaanrannan takana. Niiden tuoma uhka tai lupaus leijailee lämpenevässä ilmakehässä, jossa puhaltavat kylmät tuulet.

Loppuaan lähestyvän kauden aikana on paljastunut, että ennen edellisiä vaaleja on ehdokkaita listoille hyväksyttäessä tapahtunut pahoja erehdyksiä. Ehdokkaiksi on hyväksytty vääriä henkilöitä. Myös äänestäjät ovat käyttäytyneet arvaamattomasti ja kummallisesti ja äänestäneet vääriä henkilöitä. Väärät henkilöt ovat saaneet niin paljon ääniä, että ovat tulleet valituiksi valtuustoon.

Puolue on iloinnut saaduista äänistä ja valituista henkilöistä. Erehdys on pikkuhiljaa paljastunut vaalikauden aikana. Väärillä henkilöillä on ollut omia mielipiteitä. Omissa mielipiteissä ei sinänsä ole vikaa. Ne pitäisi pitää vain omana tietonaan. Mutta väärät henkilöt eivät ole ymmärtäneet salata mielipiteitään. Mielipiteissä on myös sellainen ominaisuus, että ne voivat sinänsä olla hyväksyttäviä, mutta väärän henkilön esittäminä ne eivät sovi puolueen linjasta päättävien linjattomuuteen. Väärät henkilöt eivät suorastaan ole olleet toisinajattelijoita. He eivät vain ole ajatelleet samalla tavalla ja niin kuin hyvät taustapirut ovat sanoneet.

Puolueen linja on ollut hukassa. Sitä on yritetty rakentaa parhaan ymmärryksen mukaan. Ymmärrys vain on puuttunut. Ei auta yhteistyössä, vaikka olisi kuinka nättipäinen, nenästä vedettävä ja korvasta talutettava, jos elämänkokemus puuttuu. Nuoruuden innolla ja omiin kuvitelmiin luottaen on haluttu rakentaa uutta maailmaa hinnasta välittämättä. Vanhat, kokeneet, säästäväisyyteen uskovat ja lahkovapaat on työnnetty syrjään. Naama vakavana heille on annettu naurettavin perustein kirjallisia varoituksia.

Mies kääntyi takaisin kasvotusten. Olin näkevinäni hartioissa värähdyksiä. En yrittänyt ratkaista, oliko syynä vaalikuume, vaalivilu vai muu kylmyys. Kysyin onko hän puolueen jäsen.

– Olen ollut jo kouluajoista lähtien ja edelleen. Jäsenmaksut olen maksanut ja maanviljelijänä myös kymmenykset sadosta puolueelle. Aate on veressä ja veroja maksan.

Sammutin otsalamppuni. Pimeys tekee sielulle hyvää. Jos se ei ole pään sisällä.