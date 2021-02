Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Mustamaalaamisen tie on lyhyt paikallisvaaleissa

Vaalikuume on nousemassa Lestijokilaaksossa. Ehdokkaita etsitään vielä kiivaasti ja moni miettiikin vielä lähteäkö ehdolle. Ehdokashakemukset pitää jättää 9. maaliskuuta mennessä, joten vajaa kuukausi on vielä aikaa tehdä käännytystyötä.

Puolueet kuuluvat olennaisena osana myös kunnallisvaalijärjestelmään. Suhteellisessa vaalitavassa ilman taustaryhmittymää on vaikea päästä läpi vaaleissa. Paikallistasolla liiallinen puoluepolitikointi on pahasta. Paljon hedelmällisempää ja kunnan näkökulmasta ainoa oikea tapa on tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen. Suurin osa ehdokkaista tämän myös tiedostaa.

Vaali-innostuksessa on joskus houkutus lähteä mustamaalaamisen ja vähättelyn linjalle. Se saattaa ehkä muutaman lisä-äänen tuoda, mutta vaalien jälkeen poltettujen siltojen -taktiikka taatusti kostautuu. Vaalien jälkeen ne samat ehdokkaat ovat siellä valtuustossa vastassa, ja heidän kanssa yhdessä tulisi omaa paikkakuntaa alkaa kehittää ja viedä kohti valoisampaa tulevaisuutta.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö asioista saa olla eri mieltä. Tietenkin eri näkökulmia ja välillä kärkkäitäkin mielipiteitä on hyvä tuoda esille. Mutta politiikka on yhteisten asioiden hoitoa ja siihen kuuluu, että ei voi vain ajaa itselle suotuisia ja tärkeitä asioita. Täytyy ottaa kokonaisuus huomioon.

Itse ainakin toivon rohkeampaa otetta kunnallispolitiikoilta tulevalle nelivuotiskaudelle. Valtarakenteita on syytä ravistella ja suuntaa muuttaa yhteisen hyvän eteen. Nykyinen kuntapolitiikka ei ole kaikilta osin onnistunut. Väkimäärät ovat laskussa ja yritystoiminta tulisi olla vieläkin vilkkaampaa. Näihin kaikkiin voi kunnan toimilla vaikuttaa.

Tulevissa valtuustoissa tarvitaan tekijänaisia ja tekijämiehiä, puolueista riippumatta. Nyt on hivenen liian kauan oltu seisovassa vedessä liian tyytyväisenä. On aika laittaa itseään likoon. Sen voi vaikka aloittaa konkreettisilla ehdotuksilla, miten oman paikkakunnan asioita laitetaan paremmalle tolalle. Monimutkaisiin korulauseisiin ei kannata sortua. Tätä piirrettä en kaipaa valtakunnan politiikasta kunnantuville.

Lestijoki haluaa olla aktiivinen toimija vaaleissa. Annamme lehden sivuilla tilaa kaikille ehdokkaille mahdollisimman tasapuolisesti puolueeseen takka ikään katsomatta.