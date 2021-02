Torstain nimipäiväsankari Isabella Gardner Kannuksesta on iloinen ja ketterä taiteilija



Onnea! Isabella Gardner lukee mielellään. Nyt on kesken Satuja kapinallisille tytöille.

Isabella Gardner on 9-vuotias ja hän käy Takalon koulua Kannuksessa. Vaikka hän on nyt kolmannella luokalla, hänellä on menossa jo kuudes vuosi koulua.