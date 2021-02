Varmaotteista mutta herkkää: Mervi Puolivälin luontotaidetta Galleria Justuksen helmikuun näyttelyssä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholampilaisen Mervi Puolivälin näyttely tuo Galleria Justukseen Kannukseen heleitä värejä ja sekä yksityiskohtaisia että viitteellisen rouheita luontoaiheita. Kotiäidin päivien lomassa maalaava Puoliväli on valtavan tuottelias, mikä näkyy näyttelyn teoslistauksessa: käsittämättömän monta maalausta on syntynyt tämän vuoden puolella, ja yhtä vuodelta 2017 peräisin olevaa hevostaulua lukuun ottamatta muutkin on maalattu parin viime vuoden sisällä.

Takatalven lumo. Öljy, 2019. Kaisa Suomala

Luonto – maisemat ja eläimet – ovat Mervi Puolivälin ominta aluetta. Öljyvärimaalauksissa ja akvarelleissa on lintuja, lehmiä, hevosia ja kettuja, mutta löytyy kehyksiin kesytettynä myös muun muassa susi, hirvi ja karhu.

Otso mietteissään. Akvarelli, 2019. Kaisa Suomala

Kuvataideharrastus on Puolivälin mukana lapsuudesta asti. Hän aloitti taiteen perusopetuksessa Toholammilla toisella luokalla ja kävi tunneilla kymmenen vuoden ajan. Sen lisäksi hän on suorittanut Toholammin lukion kuvataidelinjan ja ollut kansalaisopiston kuvataidekurssilla.

Suon laidalla. Öljy, 2020. Kaisa Suomala

Maalaamisen Mervi Puoliväli aloitti lukioaikana, kun hän peri isotätinsä öljyvärit ja alkoi etsiä omaa tyyliään ja tekemisen tapaa. Akvarellimaalaus on tullut mukaan muutaman viime vuoden aikana.

Peukaloinen. Akvarelli, 2019. Kaisa Suomala

Justuksen näyttely on Mervi Puolivälin ensimmäinen yksityisnäyttely. Hänellä on ollut samassa galleriassa aikaisemmin yhteisnäyttely siskonsa Laura Inkeroisen kanssa, jonka kanssa hän on pitänyt yhteisnäyttelyt myös Toholammilla ja Ikaalisissa.

Näyttelyn esittelytekstissään Puoliväli kertoo olevansa suunnattoman onnellinen aina, kun näkee jonkun ilahtuvan teostensa katselemisesta. Hän ei maalaa ottaakseen kantaa tai kerätäkseen rahaa ja mainetta, vaan jakaakseen onnea ja iloa toisille ihmisille lahjaksi saamansa taidon kautta.

"Taide on minulle lepohetki arjen keskellä. Toivottavasti teosteni katseleminen on sinulle lepohetki arjessasi", Puoliväli kirjoittaa.