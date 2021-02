Kannus ja Kalajoki jatkavat nousuaan koronatartuntamäärissä – Soite jatkaa perustasolla

Kannuksessa on viime päivinä todettu enenevässä määrin tartuntoja. Tällä hetkellä Kannuksessa on jo 17 varmistettua koronavirustaruntaa. Tällä viikolla luku on kasvanut kolmella. Myös Kalajoella lukuvut ovat nousussa. Kalajoella on todettu nyt 19 koronatartuntaa.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 10.2. arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia suosituksia. Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soiten alue pysyy koronaviruksen perustasolla ja suositukset ovat voimassa 28.2.2021 saakka.

Viime viikolla Soiten alueella todettiin yhteensä yhdeksän uutta koronavirustartuntaa, joista valtaosa liittyy Skellefteån tartuntaketjuun. Yhteensä 14 vuorokauden aikana Soitessa on todettu 21 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuus on tällä hetkellä 25,6 / 100 000 asukasta.

Kaiken kaikkiaan Soiten alueella on edelleen rauhallinen koronavirustilanne. Karanteenissa olevat testataan vielä ennen karanteenista vapautumista. Osastohoidossa ei ole potilaita koronaviruksen takia. Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan potilaat on rokotettu ja yli 80-vuotiaiden joukkorokotukset on aloitettu.

Aluehallintoviraston (AVI) määräys yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamisesta 20 henkilöön sisä- ja ulkotiloissa on voimassa 1.3.2021 saakka. AVI suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää.