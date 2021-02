Pohjois-Pohjanmaan lukiot ja ammattikoulut voivat palata lähiopetukseen keskiviikkona – Koko maakunnassa epidemiatilanne on parantunut, Kalajokilaaksossa kuitenkin tartuntoja nuorten piirissä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Vaikka peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnista Ylivieskassa, Alavieskassa ja Sievissä koronatartuntoja on tullut viimeisen viikon aikana useampia lisää, niin koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tartuntamäärät ovat laskussa. Kallion kyseiset tartunnat ovat painottuneet peruskouluikäisiin, mutta Kalajoella tuli viime viikolla useampia tartuntoja 13–18-vuotiaiden keskuudessa.

Yleisestä tilanteesta johtuen tiistaina kokoontunut alueellinen koordinaatioryhmä suosittelee, että alueen toisen asteen oppilaitoksissa, eli lukioissa, ammattikouluissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa palataan lähiopetukseen. Linjauksen takana on hyvään suuntaan kehittyvä epidemiatilanne, mutta myös huoli pitkään jatkuvien rajoitusten vaikutuksista lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Muutos suositukseen tulee voimaan keskiviikosta 10.2. alkaen.

Kuluneen viikon aikana Pohjois-Pohjanmaalla on todettu yhteensä 78 uutta tartuntaa. Päivittäisten tartuntojen määrät ovat vaihdelleet hieman kymmenen molemmin puolin. Positiivisten tartuntojen osuus on yksi prosentti. Muuntovirusta ei ole toistaiseksi havaittu.

Lähes kaikkien tartuntojen alkuperä on saatu selvitettyä ja sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä on säilynyt matalana. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on tällä hetkellä koronan vuoksi hoidossa alle viisi potilasta.

– Rajoitustoimet ovat olleet alueella tehokkaita ja niitä on noudatettu kiitettävästi. Jos suotuisa kehitys jatkuu ja palaamme perustasolle, voitaisiin muiden rajoitusten asteittaista purkamista tarkastella ensi viikolla, koordinaatioryhmän puheenjohtaja, OYSin johtajaylilääkäri Juha Korpelainen kommentoi sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Tällä hetkellä suositukset ovat voimassa helmikuun loppuun saakka. Koordinaatioryhmä tarkastelee tilannetta seuraavan kerran ensi tiistaina.