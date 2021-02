Hillilässä tempaistiin iglu kaukalon viereen – Perunapitäjässä yllättävä piikki maidon kulutuksessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Hillilässä on innostuttu tekemään iglua lasten ja vähän äitienkin voimin. Maitopurkit ovat toimineet muotteina ja erivärisiä jäänpalasia on ladottu päällekkäin. Lapset ovat innostuneet hauskasta tekemisestä. Maidon kulutuksessa on tullut yllättävä piikki kuulussa perunapitäjässä, hyvästä syystä.

– Kaikki maitopurkit ovat käytössä. Koko ajan juodaan lisää, Topias Harmaala, Ronja Himanka, Miisa Mäkelä ja Frida Lauri vakuuttavat hymyssä suin.

Lapset ovat myös tehneet Hillilä-aiheisen lipun, jota ylpeänä heiluttelevat iglun edessä.

– Meillä on mukava kylä täällä. Kyllä Hillilää kannattaa mainostaa, lapset tuumivat.

Iglu rakentuu. Äidit ja lapset vastaavat Hillilän uudesta iglusta. Joni Mäki-Petäjä

Kaiken takana on tietenkin äidit, jotka ovat lähteneet viemään asiaa eteenpäin yhdessä.

– Meitä on tässä suunnilleen samanikäisiä äitejä ja haluttiin jotain uutta. Mietittiin, että mitä voitaisiin tempaista yhdessä ja huomattiin näitä igluja olevan Etelä-Suomessa. Päätettiin, että tämmönen pitää saada Hillilään!, Anna Karsikas-Kuusisto, Mari Mäkelä, Eija Lauri, Päivi Harmaala ja Merja Himanka naurahtavat.

Yksi kerros taas lisää. Eija Lauri latoo jäätä lisää igluun. Joni Mäki-Petäjä

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Samalla maitopurkkeja revitään ja lisää kerroksia tulee igluun Hillilän kylän kaukalon viereen.

– Tämä on kivaa yhteistä tekemistä ja samalla iglu toivottavasti tuottaa iloa ohiajaville autoilijoille ja tietenkin hilliläläisille, kyläläiset kertovat.

Iglun rakentamisessa vain taivas on rajana, ja se maidon juominen.

– Katsotaan nyt mihin saakka tämä kasvaa!

Hyvä tulee. Mari Mäkelä viimeistelee kiillon igluun. Joni Mäki-Petäjä

Hilliläiset kannustavat myös muita kyliä mukaan hauskaan tempaukseen.

– Tietenkin Pöntiö ja Pahkala haastetaan ensimmäisenä, mutta myös kaikki muut lähialueen kylät halutaan mukaan leikkimieliseen kisailuun.

Hillilässä kylähenki on viime aikoina saanut uutta tuulta alleen. Kaukalossa riittää vipinää ja muutenkin me-henki on nosteessa.

– Vaikka Hillilä kyläkoulu on lakkautettu jo aikaa sitten, onneksi kylällä riittää yhä paljon elämää.