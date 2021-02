Kannuksessa todettu jälleen kaksi uutta koronavirustartuntaa – Nyt kokonaisluku tartunnoissa on 17

Kannus on noussut tiistaina koronakartalla kahden tartunnan verran. Nyt kokonaisluku tartunnoissa Kannuksessa on 17. Soite tosin tiedotti vain yhdestä uudesta tartunnasta, mutta tästä huolimatta THL:n kuntakohtaisessa listassa Kannus nousi kahdella varmistetulla tartunnalla.

Soiten mukaan tartunta liittyy Skellefteån tartuntaketjuun. Skellefteån tartuntaketjuun liittyen on Soiten alueella asetettu karanteeniin useita kymmeniä ihmisiä jatkotartuntojen estämiseksi.

Skellefteåsta Suomeen lauantain 23.1.2021 jälkeen palanneita Northvoltin työntekijöitä kehotetaan edelleen hakeutumaan koronavirustestiin. Testiin on syytä tässä poikkeustapauksessa mennä, vaikka olisi oireeton. Testiin meno on tarpeen, vaikka tehtaalla tai länsirajalla olisi otettu jo negatiivinen koronanäyte. Näissä tapauksissa testien välin on oltava vähintään 72 h. Skellefteåssa on paheneva koronavirusepidemia ja Northvoltin tehtaalta on löytynyt britannialaista alkuperää olevaa muuntovirusta.