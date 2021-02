Marjatta Niemi on Toholammin kirjaston vuoden lainaaja – Elämäkerrat kiinnostavat

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin kirjaston vuoden lainaaja on Marjatta Niemi. Ahkera kirjaston käyttäjä lainaa erityisesti elämäkertoja. Monet niistä ovat uutuuksia, joita joutuu jonottamaan, kuten tällä hetkellä tuoretta Barack Obaman muistelmateosta. Väinö Linnan satavuotisjuhlan yhteydessä julkaistuista kahdesta elämäkerrasta hän on yhden ehtinyt jo lukea, toinen on varauksessa.

Niemelle kirjasto on ollut tärkeä lapsesta asti.

– Ensimmäinen lahjaksi saamani kirja, jonka muistan, oli minusta niin ihana, että toivoin heti saavani lisää samaa sarjaa eli Vihervaaran Anna -kirjoja. Syntymäpäiväni on kesällä ja seuraava mahdollisuus saada lahjoja oli vasta jouluna, joten sitten kirjastosta lainasin jatko-osia, Marjatta Niemi muistelee.

Niemi on syntyisin Kalajoen Rautiosta ja on asunut Toholammilla 1970-luvulta asti.

Valintaansa vuoden lainaajaksi Marjatta Niemi suhtautui siitä kuultuaan yllättyneesti ja varsin vaatimattomasti. Hänen mielestään palkinnon olisi ansainnut koko Toholammin kirjaston lukupiiri, johon hän kuuluu, tai sen vetäjä Paula Määttälä. Sen ansiosta Niemikin on tullut lukeneeksi kirjoja, joita ei muuten tulisi kirjaston hyllyiltä valittua, yhtenä tuoreimmista venäläisen Ljudmila Ulitskajan novelleja.

– Paulaa pitää kiittää, että hän on jaksanut ylläpitää näin koronavuonnakin meidän lukupiiriämme.