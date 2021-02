Kannuksessa ja Kalajoella todettu saman verran koronatartuntoja, kokonaismäärä molemmissa nyt 15 – Kannuksen uusi tartunta liittyy Skellefteån tartuntaketjuun

Kannuksessa on todettu maanantaina yksi koronavirustartunta. Se on ainoa Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettu tartunta maanantaina.

Kannuksessa on todettu nyt 15 koronavirustartuntaa. Viimeisten viikkojen aikana tartuntamäärät ovat olleet kasvussa Kannuksessa. Viimeisen reilun kahden viikon aikana Kannuksessa on todettu viisi koronatartuntaa.

Tartunta liittyy Skellefteån tartuntaketjuun. Skellefteån tartuntaketjuun liittyen on Soiten alueella asetettu karanteeniin useita kymmeniä ihmisiä jatkotartuntojen estämiseksi.

Skellefteåsta Suomeen lauantain 23.1.2021 jälkeen palanneita Northvoltin työntekijöitä kehotetaan edelleen hakeutumaan koronavirustestiin. Testiin on syytä tässä poikkeustapauksessa mennä, vaikka olisi oireeton. Testiin meno on tarpeen, vaikka tehtaalla tai länsirajalla olisi otettu jo negatiivinen koronanäyte. Näissä tapauksissa testien välin on oltava vähintään 72 h. Skellefteåssa on paheneva koronavirusepidemia ja Northvoltin tehtaalta on löytynyt britannialaista alkuperää olevaa muuntovirusta.

Myös Kalajoella todettiin mananataina yksi uusi koronatartunta ja myös Kalajoella kokonaistartuntojen määrä on nyt 15.

Kokkolassa on todettu 57 tartuntaa, Reisjärvellä 13, Lestijärvellä 7, Kaustisella 27, Vetelissä 5, Sievissä 25, Ylivieskassa 67, Kalajoella 15 ja Toholammilla alle 5.

//Päivitetty 8.2.2021 klo 13.22. juttua Skellefteån tartuntaketjuun liittyen//

Soiten alueella on todettu jo kymmenen Ruotsin Skellefteåsta tuotua koronavirustartuntaa, kaikki näytteet testataan pelätyn muuntoviruksen varalta – Infektioylilääkäri Marko Rahkonen kiittelee Northvoltin tehtaalta Suomeen tulleiden vastuullisuutta