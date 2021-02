Kannuksessa todettu 14:s koronavirustartunta – Soiten alueella perjantaina kaksi uutta tartuntaa

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soiten alueella todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa. Toinen tartunnoista on Kannuksessa ja toinen Kokkolassa. Nyt Kannuksen kokonaistartuntojen määrä on 14 ja Kokkolassa 56. Soiten alueella on nyt todettu 167 koronatartuntaa.

Yhdessä tapauksessa tartuntaketju on selvillä ja tartunnan saanut oli jo ennestään karanteenissa, joten tartunnasta ei seurannut uusia altistumisia.

Myös toisen tartunnan osalta tartuntaketju on selvillä ja lähipiirin altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Soite muistuttaa, että on tärkeää hakeutua testaukseen lievissäkin oireissa.

Sähköinen yhteydenotto:

Yhteydenoton Soiten infektiovastaanotolle voi tehdä täyttämällä Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa: https://www.omaolo.fi/ . Mikäli oireesi sitä edellyttävät, yhteystietosi voidaan välittää Soiteen tai voit itse varata Omaolon kautta ajan drive in testaukseen. Linkki ajanvaraukseen tarjotaan oirearvion täyttämisen jälkeen, mikäli oireesi edellyttävät koronavirustestausta.

Yhteydenotto puhelimitse:

Koronaneuvontapuhelin on avoinna arkisin klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16 numerossa 06 828 7499 (aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet). Soiten lasten päivystys on avoinna ympäri vuorokauden 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuotiaat sairastuneet). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten yhteispäivystykseen puh. 116 117.