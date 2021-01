Kannuksessa todettu jälleen yksi koronavirustartuna – Tartuntojen kokonaismäärä Kannuksessa on nyt 13

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa torstaina. Näistä toinen on todettu Kannuksessa ja toinen Kokkolassa.

Kannuksessa on nyt todettu yhteensä 13 tartuntaa. Kannus on nousussa tartunnoissa, sillä reilun viikon aikana on nyt todettu yhteensä kahdeksan tapausta. Kokkolassa tapauksia on nyt yhteensä 53.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia määräyksiä ja suosituksia. Soiten alue pysyy koronaviruksen perustasolla ja voimassa olevat määräykset ja suositukset ovat voimassa 14.2.2021 saakka.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on kasvanut viime päivinä Soiten alueella.

On tärkeää hakeutua testaukseen lievissäkin oireissa.

Yhteydenoton Soiten infektiovastaanotolle voi tehdä täyttämällä Omaolo-palvelun koronaoirearvion osoitteessa: https://www.omaolo.fi/ . Mikäli oireet sitä edellyttävät, yhteystiedot voidaan välittää Soiteen tai voi itse varata Omaolon kautta ajan drive in -testaukseen. Linkki ajanvaraukseen tarjotaan oirearvion täyttämisen jälkeen, mikäli oireet edellyttävät koronavirustestausta.

Koronaneuvontapuhelin on avoinna arkisin klo 8-17 ja viikonloppuisin klo 8-16 numerossa 06 828 7499 (aikuiset, yli 16-vuotiaat sairastuneet). Soiten lasten päivystys on avoinna ympäri vuorokauden 24/7 puh. 06 826 4444 (alle 16-vuotiaat sairastuneet). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten yhteispäivystykseen puh. 116 117.