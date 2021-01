Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Poutun pitkä matka lahtiliiteristä kasvisherkkuihin

Pouttu on kannuslainen käsite. Kannuswursti ja Kannusleike ovat tuoneet tunnettavuutta myös Kannukseen aikojen saatossa. Aika moni Lestijokilaaksossa on jossain vaiheessa ollut ainakin kesätöissä Poutulla. Perinteikäs lihatalo on tuonut alueelle merkittävästi hyvinvointia ja verotuloja.

Kun Yrjö Pouttu aloitti itsenäisenä yrittäjänä 1938 on kuljettu melkoinen matka tähän päivään. Veli Ranta-Ojalan vuonna 1998 kirjoittama historiikin nimi kertoo osuvasti – Lahtiliiteristä menestykseen. Nykyisin voitaisiin vääntää otsikkoa suuntaan Lahtiliiteristä kasvisherkkuihin. Kukapa olisi uskonut aikanaan, että kasvispohjaiset ruoat voivat olla Poutun yksi uuden tulemisen kivijalka?

Poutulla on nähty niin loiston aikoja kuin hankaliakin päiviä. Yksi Poutun merkkipaalu on vuosi 1996, kun Kannuksen komea pääkonttori saatiin valmiiksi. Yksi suurimmista takaiskuista oli, kun Pouttu luopui alkutuotannosta. Lihanleikkaajien ammattikunta hävisi kertarysäyksellä Kannuksesta. Se oli kova isku monelle perheelle Lestijokilaaksossa. Siitäkin on selvitty, eikä vähiten kaupungin ja valtion silloisilla tukitoimilla.

Pouttu on ollut pitkään perheyritys, mutta tänä päivänä se on virolaisten omistama yritys. Pouttu siirtyy virolaisen liha- ja meijerituotteiden valmistajan Maag Gruppin omistukseen vuonna 2013. Myyjinä kaupassa toimivat pääomasijoitusyhtiö Sponsor Capital ja Poutun yksityisomistajat. Näin jälkikäteen ajateltuna voi sanoa, että onneksi virolaiset ostivat Poutun. En jaksa millään uskoa, että Pouttua olisi Kannuksessa, jos sen olisi ostanut joku suomalainen kilpailija. Kannuksen tehdas olisi lyöty nopealla aikataululla ”lihoiksi”. Kun haastattelin nykyistä Poutun toimitusjohtaja Janno Pajua Lestijoki-lehteen, vahvistui tämä käsitykseni.

Paju näki Kannuksen tehtaan erittäin kilpailukykyisenä ja joustavana yksikkönä, jonne omistajat haluavat satsata tulevaisuudessa entistä enemmän. Rohkea tuotekehittely ja ennakkoluuloton markkinointi ovat valttia. Pouttu ei ole tyytynyt olemaan vain staattinen odottelija vaan se on lähtenyt avaamaan uusia polkuja. Kasvisperäiset tuotteet ovat tästä hyvä esimerkki. Se ei kuitenkaan tarkoita, että perinteistä pitäisi tinkiä. Myös lihatuotteille haetaan uusia innovatiivisia polkuja.

Kaikki tämä kuulostaa Lestijokilaakson kannalta erittäin hyvältä. Pouttu työllistää jatkossakin ison joukon laajalta alueelta, niin kannuslaisia, toholampilaisia, himankalaisia kuin muitakin lähialueen ihmisiä. Se jos joku on hyvä uutinen.