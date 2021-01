Kannuksen koronatartunnat tuplaantuneet viikon sisällä – Nyt kokonaismäärä Kannuksessa on kaksitoista

Soiten alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi on todettu Kannuksessa. Kannuksen koronatartuntojen määrä on tuplaantunut viikon aikana. Nyt tartuntojen kokonaismäärä Kannuksessa on 12. Tartunnoista kaksi liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun ja tartunnan saaneet olivat jo ennestään karanteenissa. Kolmannen tartunnan selvitystyö on vielä kesken. Tartunnan saaneiden lähipiiriin altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia määräyksiä ja suosituksia. Soiten alue pysyy koronaviruksen perustasolla ja voimassa olevat määräykset ja suositukset ovat voimassa 14.2.2021 saakka.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on kasvanut viime päivinä Soiten alueella. Yhteensä 14 vuorokauden aikana Soitessa on todettu 14 koronavirustartuntaa ja 14 vuorokauden ilmaantuvuus on tällä hetkellä 18 / 100 000 asukasta.