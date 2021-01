Kannuksessa on todettu jälleen yksi koronavirustartuna viikonlopun aikana. Soiten alueella tartunta on tämän viikon yhdeksäs. Niistä kannuslaisilla on todettu tällä viikolla viisi tartuntaa. Kannuksen kokonaisluku tartuntojen määrässä on nyt 10 tartuntaa. Yhteensä tartuntoja Soiten alueella on tähän mennessä todettu 167.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa yhtään koronapotilasta.

Soiten alue on koronaepidemian perustasolla.