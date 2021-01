Jari Orjalan valtuustoaloite: Valot päälle koko pimeän ajaksi Kannuksessa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kaupunginvaltuutettu Jari Orjala jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 valtuustoaloitteen. Aloitteessa esitetään, että heti vuoden alussa tehdään selvitys katuvalojen käytön mahdollisuudesta koko pimeän ajan ja tarvittaessa tehdään päätöksiä heti vuoden alussa, jotta valot saadaan päälle jo kevättalvella 2021.

– Liikenne- ja yleisen turvallisuuden näkökulmasta olisi eduksi, että katuvalot pidetään päällä koko pimeän ajan kuten aikaisemmin tehtiin. Nopeudet taajamassakin ovat joskus valitettavasti kovin korkeita, kadut pimeitä ja poliisin läsnäolo on kovin satunnaista Kannuksessa. Kustannusvaikutukseksi jossain vaiheessa arvioitiin vain noin 10 000 euroa, mikä on kuitenkin pieni summa Kannuksen talouden kokonaisuudessa. Lisäksi osa katuvaloista on jo uudempaa tekniikka, mikä vähentää sähkökuluja, Orjala perustelee aloitteessaan.

Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tiedoksi ja lähettää sen teknisten palveluiden toimialan valmisteltavaksi ja lautakunnan käsiteltäväksi.