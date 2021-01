Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: Käytetään Lestijokilaakson omaa Alkoa

Kannuksen Alko on kummajainen Suomen viinakauppojen joukossa. Lähes kaikki Alkot ovat jonkin kauppakeskuksen tai marketin kanssa samassa kiinteistössä. Kannuksessa näin ei ole. Alkon omistama kiinteistö Tukkimiehentorilla on oma yksikkönsä. Jos sitä ajattelee Lestijokilaakson näkökulmasta, hyvä niin. Jokunen vuosi sitten Alko pyrki eroon Kannuksen kiinteistöstä ja haki yhteistyökumppania uudelle paikalle vuokratiloihin. Se ei kuitenkaan silloin edennyt.

Se on selvää, tai niin selvää nyt kuin voi Alkosta puhuttaessa olla, että Kannuksen myyntimäärät eivät yllä lähellekään suurempien Alkojen vastaaviin. Silti Alkolla on erittäin iso merkitys Kannukselle ja koko Lestijokilaaksolle. Se on iso vetovoimatekijä yrityselämälle ja koko kaupungille. Sen vuoksi kannattaa herkällä korvalla kuunnella Alkon Länsi-Suomen aluepäällikön puhumisia. Onneksi toiminta tuntuu olevan turvattu lähitulevaisuudessa.

Me kaikki voimme vaikuttaa Kannuksen Alkon olemassaoloon Lestijokilaaksossa. Kun hankimme ”pitkäripaisesta” alkoholijuomia, haetaan sitä omasta Kannuksen Alkosta. Aivan liian moni käy naapurikunnan Alkossa, vaikka saman juoman saisi Kannuksestakin.

Kannuksen Alko muutti nykyisiin tiloihin vuonna 1994 ja samalla siitä tuli valintamyymälä. Aiemmin Alko sijaitsi Liedeksen liikekiinteistön nurkalla, jossa nykyään löytyy Postin tiloja. Itse en ehtinyt itse ostaa tuosta liikkeestä mitään. Muistan kyllä sen pysähtyneisyyden tunnelman vanhassa myymälässä, kun olin mukana isäukon hakiessa ”äidille lääkettä”.

Jykevä tiski erotti tuolloin myyjän ja asiakkaan. Siihen aikaan Koskenkorvan myynti oli hurjan kovaa jo ihan sen takiakin, että maaseudun miehiltä tuli suusta helpommin hädän hetkellä sana Kossu kuin Liebfraumilch.

Nykyisin Alkosta saa monipuolista asiakaspalvelua sitä halutessaan. Myynti on muuttunut väkevistä juomista kohti miedompia alkoholijuomia. Jotta samaa palvelua saisi jatkossakin Lestijokilaaksosta, käyttäkää harvinaisen Alkon palveluja torin laidalla!