Soiten alueella todettu kolme uutta koronavirustartuntaa, joista kaksi on todettu Kannuksessa. Tartuntaketjut ovat selvillä ja altistuneet on asetettu karanteeniin. Kannuksen koronatartuntojen määrä on nyt kahdeksan. Lestijärvellä on todettu tartuntoja yhteensä seitsemän ja Toholammilla alle viisi.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona 20.1.2021 arvioimaan alueellista tilannekuvaa sekä alueellisia määräyksiä ja suosituksia. Määräykset ja suositukset pysyvät ennallaan ja ovat voimassa 14.2.2021 saakka.

Soiten alueella on tartuntojen lukumäärä viimeisen 14 vuorokauden aikana: 9 (edellinen luku 3). Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana / 100 000 asukasta: 11,5 (edellinen luku 3,8)

Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 164.

Koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla on perustasolla.

Soite korostaa voimakkaasti, että testeihin tulee hakeutua vähäisissäkin koronavirukseen viittaavissa oireissa ja heti oireiden ilmaannuttua.

Muistutamme painokkaasti myös kasvomaskin käytöstä suositusten mukaisesti. Kasvomaskien käytöllä voidaan sekä rajata taudin leviämistä että vähentää merkittävästi altistuneiden määrää.

Myös suositukset lasten ja nuorten harrastustoiminnan osalta pidetään nykyisellä tasolla, mikä mahdollistaa lasten ja nuorten harrastustoiminnan jatkamisen turvallisuustekijät huomioiden alle 20 henkilön ryhminä. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan erilaiset pelit ja kisat, kuten hiihtokilpailut, voidaan järjestää kunhan niissä ei ole yleisöä.