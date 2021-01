Kannus, Toholampi ja Kalajoki saivat avustusta harrastamisen toteuttamiseen – Suomen mallia toteuttamaan lasten ja nuorten kanssa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Aluehallintovirastot myönsivät avustuksia harrastamisen Suomen mallin pilotin toteuttamiseen. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on luoda jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen.

Kannus (Kannus harrastamaan) sai 48 000 euroa, Toholampi (Lampin malli) sai 22 000 euroa ja Kalajoki (Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi) 70 000 euroa.

Aluehallintovirastot myönsivät valtakunnallisesti 6,4 miljoonaa euroa avustusta pilotin toteuttamiseen. Avustusta myönnettiin 112 kunnalle. Avustusta saaneessa toiminnassa on mukana yli 1 000 koulua ja yli 200 000 oppilasta.

Suomen mallin harrastustoiminnan lähtökohtana on luoda harrastustoimintaa, joka pohjautuu lasten ja nuorten omiin toiveisiin. Toiveita on kerätty aiemmin toteutetulla koululaiskyselyllä. Kyselyn perusteella 80 prosentilla lapsista ja nuorista on harrastus.

Joka viides lapsi tai nuori on siis vailla harrastusta. Heistä 63 prosenttia haluaisi aloittaa harrastuksen. Pilotin yhtenä tavoitteena on pitää kynnys harrastuksen aloittamiselle matalana.

Kyselyn perusteella koululaisten suosituimpia harrastustoiveita olivat parkour, kuvataide sekä elokuva- ja animaatio. Kyselyssä oli mukana 76 harrastusvaihtoehtoa.

Kevätlukukaudella toteutettavan pilotin tavoitteena on kerätä kokemuksia ja käytäntöjä, joiden pohjalta Suomen malli voidaan jatkossa vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi kunnissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aluehallintovirastojen jakamat avustuksia:

Keski-Pohjanmaa:

Kannus: Kannusta harrastamaan. 48 000 euroa.

Kaustinen: Kaustisen malli harrastamiseen. 9 700 euroa.

Kokkola: Kohasu Kokkolan harrastamisen Suomen malli. 132 000 euroa.

Toholampi: Lampin malli. 22 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaa:

Kalajoki: Suomen malli Kalajoen perusopetuksen toimintatavaksi. 70 000 euroa.

Haapavesi: Hauska harrastaa Haapavedellä. 17 000 euroa.

Kärsämäki: Kärsämäen harrastamisen malli. 8 000 euroa.

Oulainen: Harrastamisen Oulaisten malli. 44 000 euroa.

Pyhäjoki: Harrasta ja huvitu. 8 000 euroa.

Reisjärvi: Harrastaminen Suomen malliin – Reippaat kerhot. 30 000 euroa.

Sievi: Sievi harrastaa -hanke 27 000 euroa.

Ylivieska: Harrastava Ylivieska. 11 000 euroa.