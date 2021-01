Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Toholammin kunnanhallitus päätti, että kuntavaaleissa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka, ja se on Toholammin kunnantalolla. Ennakkoäänestys on 7.4.-13.4. välisenä aikana. Laitokset, joissa ennakkoäänestys järjestetään vaalitoimikunnan määrääminä aikoina ovat Palvelutalo Männistö, Hoivakoti Mirjamitupa ja Katariinan Kamari.

Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina 18.4.2021 äänestäminen tapahtuu Toholammin kunnantalon lisäksi Sykäräisen koululla.