Valio Akatemia valitsi Toholammin Aada Määttälä stipendin saajaksi – Yhteensä 336 nuorta saa avustusta

Toholammin Urheilijoiden yleisurheilija Aada Määttälä, 16, on saanut Valion stipendiaatin. Määttälä on juoksuihin keskittyvä nuori urheilija, joka saavutti viime kaudella mm. N16-sarjassa 400 metrin aitajuoksussa SM-hopeaa ja saman matkan sileällä SM-pronssia.

Valio jakaa Pohjanmaan alueelle 14 050 euroa lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun tukemiseen. Valio Akatemia jakaa yhteensä 130 050 eurolla stipendejä lapsille ja nuorille liikuntaharrastusten tukemiseksi vuonna 2021. Valio on valinnut yhdessä ohjelman kummien kanssa yhteensä 336 nuorta stipendin saajaa. Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle sekä Pohjanmaalle myönnettiin yhteensä 14 050 euroa 35:lle stipendiaatille.

Valio sai yhteensä lähes 2000 hakemusta, joiden joukosta valittiin 336 stipendin saajaa. Stipendiä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikunnasta innostuneet yksilöurheilijat, joukkueet ja koululaisryhmät ympäri Suomea. Valio tukee harrastuksen ja liikunnan aloittamista tai jatkamista mutta myös jo menestystä saaneita ja pitkäjänteisesti urheilevia nuoria.

– Liikunnalla ja urheilulla on lasten ja nuorten elämässä iso merkitys. Haluamme tukea liikuntaharrastuksia monipuolisesti: stipendien saajat edustavat kaikkia Suomen alueita, he ovat eri ikäisiä ja lajikirjo on valtava: yksilölajeista joukkuelajeihin, yksittäisiä hakijoita, joukkueita ja kouluryhmiäkin, Valion markkinointipäällikkö Nina Wahlström sanoo.

Ohjelman kummit, eli jalkapalloilija Joel Pohjanpalo, hiihtäjä Kerttu Niskanen, estejuoksija ja suunnistaja Topi Raitanen sekä hiihtotubetusryhmä Real Skifi, olivat mukana valitsemassa stipendiaatteja. Stipendin saaneiden joukossa on sekä kilpaurheilijoita että liikuntaharrastuksen vastikään aloittaneita lapsia ja nuoria.

– Meille on tärkeää kannustaa lapsia ja nuoria liikkumaan tavalla, joka on juuri heille itselleen paras ja sopivin. Tärkeintä on ilo ja halu liikkua, Wahlström sanoo.

Kaikille vuoden 2021 stipendin saaneille on ilmoitettu valinnasta henkilökohtaisesti. Haku vuoden 2022 stipendeihin käynnistyy keväällä 2021. Stipendejä voivat hakea kaikki alle 18-vuotiaat liikuntaa harrastavat ja siitä kiinnostuneet lapset ja nuoret ympäri Suomen. Hakija voi olla yksilöurheilija, joukkue tai koululuokka.