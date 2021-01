Sirkka Juusela-Pekkarisen (kok.) mielipide: "Sotea ei kannata siirtää pois kunnista"



Hallitus on runnonut eteenpäin sosiaali- ja terveyspalveluiden (SOTE) uudistusta, joka on kytketty keskustapuoleen ajamaan valtiojohtoiseen maakuntamalliin. Kyseessä on massiivinen, pelkän hallinnon, uudistus, joka ei tuo yhtään uutta hoitajaa, sosiaalityöntekijää tai lääkäriä.