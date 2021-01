Toholammin työpajalle tullaan etsivän nuorisotyön kautta tekemään aidosti hyödyllistä työtä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

– Kun yksi remontti saadaan valmiiksi, toinen alkaa.

Näin kuvailee työpajaohjaaja Janne Isopahkala Toholammin työpajan fyysisiä puitteita.

Tänä vuonna toimintansa aloittanut työpaja on yhdistetty kahdesta vierekkäisestä kunnan omistamasta rivitaloasunnosta.

Isopahkalan luonnehdinta on osuva: toinen asunnoista on keittiönurkkausta ja kylppäriä myöten pinnoiltaan siistissä kunnossa, samoin asuntojen väliseen seinään puhkaistuun aukkoon asennetut pariovet, mutta toisessa on keittiö purettu seiniin asti ja entistä makuualkovia värittävät osittain poistetut retrotapetit.

Keskeneräisyys ei ole valitettava asia. Työpajan on tarkoitus tarjota työttömille nuorille paitsi arjen rytmiä säilyttävä kiinnekohta, myös aitoa, tarpeellista tekemistä. Siksi on järkevää, että omat työtilat remontoidaan itse.

– Tämä puoli on tarkoitus tehdä enemmän pajakäyttöön. Kylpyhuonekoppi ajateltiin ensin poistaa kokonaan, mutta nyt on ajateltu, että siitä saa märkätilan välineiden puhdistamiseen ja työvaatteiden kuivatukseen, Isopahkala esittelee.

Toholammilla on muitakin työpajoja, joissa vaikeasti työllistyvät henkilöt voivat tehdä kuntouttavaa työtoimintaa kuten Kokkotyö-säätiön lähituotemyymälä ja Soiten toimintakeskus. Kunnan työpajalla on tässä joukossa oma rooli.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Meillä työt keskittyvät kiinteistönhuoltoon, kunnan ulkoilualueita on kunnostettu vastaavien hoitajien apuna ja esimerkiksi kunnan vuokra-asuntoihin voidaan tehdä pintaremonttia. Minä olen vastuussa siitä, että löydän tekijöille hommia, Isopahkala kertoo.

Kunnan työpajaan on ohjattu nuoria. Ikähaitari on 18–29 ja nyt työpajalla on viisi nuorta. He ovat esimerkiksi opiskelunsa keskeyttäneitä tai pitkäaikaistyöttömiä. Kaikki ovat tulleet pajaan etsivän nuorisotyön kautta.

– Tässä on myös sosiaalinen näkövinkkeli: pajalla on samanikäisiä, vertaisia kavereita, sanoo Toholammin ja Lestijärven etsivä nuorisotyöntekijä Mari Kurikkala.

Työpajalla tehdään säännöllisiä nelituntisia työpäiviä kello 9–13, tekijästä riippuen yhdestä neljään päivää viikossa. Työpajalaiset ovat työttömiä työnhakijoita ja saavat osallistumisesta työmarkkinatuen päälle 9 euron kulukorvauksen päivää kohti. Suunnitelma kuntouttavasta työtoiminnasta tehdään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan yhteistyössä Soiten aikuissosiaalityön kanssa..

Isopahkala ja Kurikkala ovat molemmat tuoreita työntekijöitä Toholammilla. Toholammilla syntynyt paluumuuttaja Janne Isopahkala aloitti työpajaohjaajana syyskuussa, Mari Kurikkala Toholammin ja Lestijärven etsivänä nuorisotyöntekijänä virallisesti elokuussa.

Kannuksessa asuvalle Mari Kurikkalalle etsivä nuorisotyö ja nuorten työvalmennus ovat tuttua kenttää usean vuoden ajalta Kannuksesta.

Kurikkalan toimisto on Toholammin kunnantalolla ja Lestijärvellä nuorisotilassa. Kannuksessa etsivä nuorisotyö ja nuorten työpaja jakavat yhteisen tilan Nopassa. Samantyyppinen kohtaamispaikka olisi Kurikkalan mielestä tarpeen Toholammillakin.

– Etsivään nuorisotyöhön voi olla yhteydessä minkä tahansa mieltä askarruttavan asian kanssa. Yhteyttä voi ottaa alle 29-vuotias nuori itse, hänen läheisensä tai viranomainen. Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista: se on nuorisolähtöistä rinnalla kulkemista. Olemme käyneet nuoren kanssa esimerkiksi tutustumassa oppilaitoksiin, voin olla mukana Kelassa tai työkkärissä aktivointisuunnitelman teossa. Varmistetaan, että nuoren oma ääni tulee kuuluviin ja toisaalta se, että hän ymmärtää viranomaiskieltä, Mari Kurikkala sanoo.