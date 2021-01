Superpesistuomarit kaudelle 2021 nimetty – Mukana myös Jani Heinineva Toholammilta

Pesäpallon tuomariorganisaatio on nimennyt 71 superpesistuomaria kaudelle 2021. Heidän joukossaan on toholampilainen Jani Heinineva. Muita keskispohjalaisia listalla on Jakob Vikström Kokkolasta, Jari Saaranen ja Timo Sornikoski Haapajärveltä sekä Riku Kuisma Reisjärveltä. Superpesistuomarit jakavat oikeutta peli- ja syöttötuomareina Superpesiksen ja miesten Ykköspesiksen otteluissa.

Kautta aikain ylivoimaisesti kokenein tuomaripari Tommi Nupponen ja Ossi Muurainen jatkavat uraansa. Ansioituneet jyväskyläläiset palkittiin vuoden tuomarikaksikkona 2020. Nupponen (476 ottelua) nousi viime kaudella miesten Superpesiksen kokeneimmaksi pelituomariksi ja Muurainen (519 ottelua) kokeneimmaksi syöttötuomariksi juhlantäyteisessä superpesisottelussa Imatralla.

Tuomariparina Nupponen ja Muurainen ovat viheltäneet 457 ottelua, kun seuraavana tilastossa ovat Antti Aine ja Matti Lähteenmäki 326 ottelullaan.

Superpesistuomarit kaudelle 2021:

Antti Aine, Turku

Ari Aumo, Jyväskylä

Jan Brandt, Jyväskylä

Samuli Eeva, Turku

Miina Hannula, Raisio

Tero Heikkilä, Loimaa

Jani Heinineva, Toholampi

Mika Henriksson, Vantaa

Kalle Hietanen, Vantaa

Kati Hiltunen, Seinäjoki

Kristian Hirsimäki, Seinäjoki

Tuomo Holopainen, Joensuu

Juuso Hyvönen, Sotkamo

Ville Hämeenniemi, Seinäjoki

Kalle Hämäläinen, Kuopio

Eerik Jussila, Kauhava

Henri Järri, Kankaanpää

Jan Karjalainen, Jyväskylä

Suvi Kaukovalta, Imatra

Mikko Kivikoski, Vaasa

Ari Kiviniemi, Kauhajoki

Olli Korhonen, Sotkamo

Miko Kotiniemi, Espoo

Riku Kuisma, Reisjärvi

Jussi Kuittinen, Imatra

Jaakko Kuronen, Joroinen

Eki Kutvonen, Varkaus

Petri Käkönen, Hyvinkää

Tuomas Kärkimaa, Kempele

Mika Kääriäinen, Kouvola

Mikko-Jussi Laakso, Littoinen

Jukka Laaksonen, Loimaa

Patrik Lahti, Espoo

Peter Laitio, Seinäjoki

Joonas Lassila, Oulu

Ari Latvala, Vaasa

Jesse Latvala, Lappajärvi

Matias Laukkanen, Turku

Manu Majanne, Kouvola

Aleksi Mansikkamäki, Vaasa

Jukka Marttala, Seinäjoki

Arttu Moisio, Tampere

Ari Mustonen, Riihimäki

Ossi Muurainen, Jyväskylä

Jesse Mäkinen, Loimaa

Jari Mäkynen, Seinäjoki

Jarkko Neiglick, Vaasa

Tommi Nupponen, Jyväskylä

Sari Palokari, Tampere

Hanna Piiroinen, Jyväskylä

Kati Rantala, Helsinki

Joonas Rantaniemi, Laihia

Immo Rautiainen, Oulu

Kosti Rautiainen, Oulu

Sami Ritola, Kangasala

Ada Rothström, Varkaus

Jani Rutanen, Jyväskylä

Teemu Römpötti, Seinäjoki

Jari Saaranen, Haapajärvi

Suvi-Maria Sirola, Naantali

Timo Sornikoski, Haapajärvi

Joona Tervonen, Ilmajoki

Pekka Tikanmäki, Pyhäjärvi

Turo Timo, Seinäjoki

Waltteri Uurasjärvi, Kankaanpää

Toni Veijola, Oulu

Akseli Veteläinen, Jämijärvi

Jakob Vikström, Kokkola

Olli Vilen, Kotka

Tapio Väisänen, Oulu

Markus Yli-Jokipii, Tampere