Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi Himangan Eläkeläiset ry:n aloitteen – Kalajoki liittyy Ikäystävällinen kunta -verkostoon

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Himangan Eläkeläiset ry on tehnyt aloitteen vanhusneuvostolle Kalajoen kaupungin liittymisestä Ikäystävällinen kunta -verkostoon. Kalajoen kaupunginhallitus hyväksyi esityksen maanantain kokouksessaan.

Aloitteessa kerrotaan, että kaupunki voi osoittaa sitoutumista ikäystävällisyyteen liittymällä Maailman Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendy Cities and Communities). Suomen kunnista verkostossa ovat jo Tampere ja Turku.

Verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee itse, kuinka se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi kuitenkin arvioidakuntia tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat vaihtaa kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi koettuja käytänteitä.

Tampereella ikäystävällisyys näkyy esimerkiksi säännöllisinä terveystarkastuksina, iäkkäiden äänestys- ja osallistumisaktiivisuutena, kahtena kunnallisena vanhusasiamiehenä sekä erilaisina ikääntyneiden neuvonta- ja palvelupisteinä.

lkäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä ohjaavissa asiakirjoissa. lkäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat:

1. Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä. Asukaslähtöinen demokratia edellyttää ikäihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Vanhusneuvostoilla on oltava todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden valmisteluvaiheessa. Digitalisointi ei saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden sivuuttamiseen. Kansalaistoiminnan tuki ja hyvät toimitilat tukevat ikääntyneiden osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyötä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

2. Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa, on otettava huomioon ikäihmiset. Asumisen, liikenteen ja elinympäristön pitää olla esteetöntä, turvallista ja viihtyisää. Henkistä hyvinvointia edistävät yhteisölliset asumisratkaisut , monipuoliset ja saavutettavat lähipalvelut ja oikeus lähiluontoon.

3. Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi pitää kuntien vastuulla olevien liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden on oltava ikäystävällisiä. Palveluiden kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyneen väestön moninaisuus.

Aloitteen olivat allekirjoittaneet Himangan Eläkeläiset ry:n puheenjohtaja Aira Rauhala ja sihteeri Seija Tikkanen.

Kalajoen kaupungissa ikääntyvien osuus väestöstä tulee kasvamaan seuraavat 10 vuotta. Asian edistämiseksi on haettu ja saatu Ikäystävällinen Kalajoki- hanke, joka on käynnistynyt 1.12.2020.

Kaupungnhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan esityksen, että Kalajoki liittyy Ikäystävällinen kunta -verkostoon. Ikäystävällinen kunta -tavoitteet ja toimenpiteet laaditaan Ikäystävällinen Kalajoki -hankkeessa.