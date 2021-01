Joni Mäki-Petäjän pääkirjoitus: On aika katsoa totuutta silmiin!

Joskus pitää totuutta katsoa silmiin, teki se sitten kuinka kipeää tahansa. Tosiasioiden tunnustaminen on ainoa tie myönteisempään kehitykseen. Lestijokilaakson väkimäärien lasku alkaa olla jo hälyttävällä tasolla.

Toholampi sukelsi jo alle 3000 eikä Kannuksessakaan voi henkseleitä todellakaan paukutella. Toholammilla on väkeä 2966 ja Kannuksessa 5439. Kalajoella väkimäärä on rahtusen nousussa (12 405), mikä on alueen kannalta hyvä. Nousu tulee pääosin kanta-Kalajoelta. Himangan alue valitettavasti seuraa ennemmin Kannuksen ja Toholammin asukaskäyriä. Samoin tekee myös Lohtaja Kokkolan kaupungin alueella.

Ainoa pieni valonpilkahdus voidaan kokea Lestijärvellä, jossa asukasluku laski vuoden takaisesta yhdellä. Toki kokonaismäärä on jo valmiiksi niin pieni (718), että kokonaisuuteen sillä ei ole juurikaan vaikutusta.

Pitää mennä vuoteen 2003, kun Kannus puhkaisi vielä 6000 asukkaan rajan. Lasku on ollut tasaista, mutta vääjäämätöntä.

Toholammilla oli vielä vuosituhanteen alussa (2000) asukkaita 3841. Lasku on ollut vielä kylmempää kuin Kannuksessa.

Lestijärvi ylitti vielä 1000 asukkaan rajan vuonna 2002 (1002). Himanka ja Lohtaja ovat joka tapauksessa reippaasti alle 3000 asukkaan lukemissa. Tiedot niistä eivät suoraan tule enää tilastoihin kuntaliitosten myötä.

Ei ne kauniita lukuja ole ja niitä voi selitellä, mutta siitä ei pääse mihinkään, että Lestijokilaakso on tähän asti epäonnistunut asukkaiden houkuttelemisessa.

Olisiko aika koota jokin isompi konklaavi miettimään yli kunta- ja puoluerajojen, mitä konkreettista voisimme tehdä asukasmäärän kasvun eteen? Tätä vauhtia me kuihdumme kartalta!

Nyt voisi olla hyvä hetki, kun kuntavaalit kolkuttavat ovella. Alueella on kyllä ihan tarpeeksi ”kustu omiin muroihin” erilaisilla riidoilla. Nyt voisi olla kovaa maata alla tehdä aitoa ja hedelmällistä yhteistyötä koko Lestijokilaakson parhaaksi.

Menneitä voi miettiä ja haikailla vaikka kuinka ja paljon. Se ei kuitenkaan edistä enää tippaakaan tulevaisuutta, joka vaatii toimeen tarttumista ja rohkeita linjauksia.

Juhlapuheet on puhuttu, on aika laittaa kädet saveen Lestijokilaakson eteen!