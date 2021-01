Loppiaisen nimipäiväsankari Harri Kuusisto Kannuksesta korjaa koneita ja puhaltaa pasuunaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Harri Kuusistolla on lyhyt matka käydä herättämässä joululoman toiseksi viimeistä päivää viettävä Viljami-poika kesken työaamun. Tokaluokkalainen Viljami käy Takalon koulua, viisivuotias tytär Annukka on päiväkodissa, jonne äiti Mirva on hänet töihin mennessä vienyt.

Korjaamo, jossa koneyrittäjä Harri Kuusisto suurimman osan päivistään viettää, on pihapiirin vanhassa navetassa, jota tosin on pajatarkoituksiin sisältä purettu ja joka suuntaan laajennettu.

Tontilla ei ole ollut eläimiä vuoden 2001 jälkeen. Silloin Kuusistoilla tehtiin sukupolvenvaihdos, ja Harri Kuusiston pääelinkeino oli jo koneurakointi.

– Äiti ja isä tuottivat maitoa siihen asti mutta itse en ole ollut maidontuottaja, Kuusisto kertoo.

Peltoja tilaan kuuluu vieläkin, ja ne ovat viljelyksessä. Heinää ja viljaa tuotetaan myyntiin.

Harri Kuusiston ja Kyösti Isohannin Kp. Koneurakointia Oy työllistää yrittäjien lisäksi nykyisin kolme vakinaista työntekijää. Korjaamopuolta on kehitetty osittain siksi, että heidät pystytään työllistämään ympäri vuoden. Nyt sydäntalvella ollaan täysin pajapuolen varassa. Omia koneita huolletaan asiakkaiden koneiden huoltamisen ohella.

– Lisäksi tehdään jonkin verran hiekkapuhallus- ja maalaushommia, Harri Kuusisto selvittää.

Hänelle itselleen korjaamo on kesälläkin päätyö. Urakointiin hän osallistuu nykyisin lähinnä vain puintiaikaan.

Kuusistolle oli aina jollainlailla selvää, että hän jäisi kotitilalle töihin.

– Ei parempaa vaihtoehtoa ikään tullut, hän sanoo.

Koulutus ohjasi nykyiselle alalle.

– Maamieskoulun kävin Kannuksessa ja teknisen oppilaitoksen Kokkolassa, sen jälkeen olen ollut omissa hommissa.

Yrittäjyydessä ja omassa alassa miellyttää sekä aikataulujen vapaus että työn sisältö.

– Tekniikka on aina kiinnostanut ja pystyy itse järjestelemään omat työnsä.

Työn vastapainoksi Harri Kuusisto harrastaa musiikkia. Hän soittaa venttiilipasuunaa Kannuksen soittokunnassa.

– Olen ollut vaihtelevalla menestyksellä soittokunnassa yläasteikäisestä. Se on ihan eri maailma kuin työ. Orjalan Ahti siihen houkutteli.

Esiintymisiä on tänä vuonna peruuntunut koronan vuoksi useita, ja harjoittelukin on ollut välillä tauolla. Esiintyvässä kokoonpanossa Kuusisto on aina kuitenkin silloin, kun aikataulu vain antaa mahdollisuuden.

Harri Kuusiston koko nimi on Harri Ilmari Kuusisto. Ilmari tulee suvusta, isän ja papan toisesta nimestä.