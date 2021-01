Soiten alueella jatketaan koronatilanteen kiihtymisvaiheessa

Koronaepidemiatilanne pysyy Keski-Pohjanmaalla edelleen kiihtymisvaiheessa. Näin linjasi tiistaina 5. tammikuuta kokoontunut Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueellinen Covid-19 -viranomaistyöryhmä.

Ilmaantuvuusluku 100 000 asukasta kohden on nyt 9. Koronavirustesteistä 0,5 % on positiivisia ja tartunnoista on pystytty jäljittämään noin 80 prosenttia.

Olemassa olevien koronavirustilanteen suositusten voimassaoloaika jatkuu sunnuntaihin 17.1.2021 saakka. AVI:n määräys 10 henkilön kokoontumisrajoituksesta on myös voimassa 17.1.2021 saakka.

Uusia tartuntoja ei ole tullut ilmi tiistaina. Yhteensä tartuntoja on 155. Sairaalahoidossa ei ole yhtään koronapotilasta.

Tilanne heikentyi kahdessa viikossa, sillä ennen joulua (21.12.) ilmaantuvuusluku oli 5,1. Oman sairaanhoitopiirin tartunnat saatiin jäljitettyä 100-prosenttisesti ja koronavirustesteistä 0,2% oli positiivisia tuloksia. Heti joulun jälkeen maanantaina ilmaantuvuusluku oli niinkin pieni kuin 3,8.

