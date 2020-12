Vuosi vaihtuu leudossa ja pilvisessä säässä – Uudenvuodenaattoa vietetään maan etelä- ja keskiosassa suojasäässä, pohjoisessa on pikkupakkasta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Uudenvuodenaattoa vietetään maan etelä- ja keskiosassa suojasäässä, pohjoisessa on pikkupakkasta. Idässä sataa lunta ja paikoin jäätävää tihkua.

Ilmatieteen laitoksen 30.12. tekemän ennusteen mukaan vuodenvaihteessa Suomeen saapuu Baltiasta heikko matalapaineen osakeskus. Osakeskukseen liittyvä sadealue liikkuu uudenvuodenaattona maan itäosaa pitkin kohti Lappia. Lumisadetta kertyy maan itäosassa aaton aikana noin 4–8 senttimetriä, lisäksi paikoin voi sataa jäätävää tihkua. Sateista johtuen ajokeli huononee. Maan länsiosassa lunta voi siellä täällä kertyä muutama senttimetri. Poutaisinta on lounaassa.

– Uudenvuodenyön aikana sadealue siirtyy maan pohjoisosaan, missä lumisadetta kertyy noin 2–6 senttimetriä, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Lämpötila on aattona maan etelä- ja keskiosassa nollasta plus kolmeen astetta, lauhinta on lounaassa. Maan pohjoisosassa lämpötila vaihtelee -1 ja -7 asteen välillä. Uudenvuodenpäivänä pohjoisessa lämpötila pysyttelee edelleen -1 ja -7 asteen välillä. Maan etelä- ja keskiosassa on enimmäkseen poutaista, lämpötila on nollan tuntumassa.

Sää on koko maassa pilvinen vuodenvaihteen aikana. Uudenvuodenpäivän jälkeen viikonloppuna kaakosta nousee uusi matalan keskus, joka tuo maan itäosaan lisää lumisateita. Muualla maassa on odotettavissa poutaista pakkassäätä.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi vaihtuu Suomessa tavallisesti talvisessa pakkassäässä. Tyypillisesti vuodenvaihteen lämpötilat ovat yöllä maan etelä- ja keskiosassa noin -8 ja -15 asteen välillä, pohjoisessa -15 ja -20 asteen välillä. Rannikolla on yleensä hieman lauhempaa. Vuoden 1961 jälkeen vuodenvaihteen ylin lämpötila on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Alin lämpötila on ollut -43,5 astetta, ja se mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.

Maan eteläosassa on vuodenvaihteessa lunta keskimäärin 10–20 senttimetriä, maan keskiosassa 20–40 senttimetriä ja maan pohjoisosassa 40–50 senttiä. Enimmillään lunta on ollut uutenavuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa noin metrin. Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 senttimetriä. Se mitattiin 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.

Viime vuonna vuosi vaihtui koko maassa poutaisessa pakkassäässä, ainoastaan länsirannikolla oli plusasteita. Kireimmillään pakkanen oli Lapissa, -10 ja -20 asteen välillä. Länsirannikolla lämpötila oli nollan ja kolmen asteen välillä, muualla lämpötila vaihteli -1 ja -10 asteen välillä. Lunta oli erityisesti Lapissa, kun taas maan etelä- ja länsiosa olivat suurimmaksi osaksi täysin lumettomia. Lapissa, Koillismaalla ja Kainuussa lumensyvyys oli yleisesti 40–70 senttimetriä, Lapissa paikoin jopa yli 80 senttimetriä. Idässä ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa lunta oli 10–30 senttimetriä. Lapissa lumensyvyys oli harvinaisen tai poikkeuksellisen suuri, kun muualla lunta oli suurimmaksi osaksi tavanomaista vähemmän tai ei ollenkaan.